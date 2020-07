Wilbert handelt in lp's: 'Platen van The Beatles wil niemand'

Als iemand er verstand van heeft is het Wilbert wel. Duizenden langspeelplaten heeft hij in zijn huis in Apeldoorn. En ze staan allemaal te koop op internet. Maar voor de platen van de beroemde Beatles-drummer Ringo Starr is geen belangstelling.

"Ik verkoop zo af en toe een Beatles-plaat. Maar de twintig platen die Ringo heeft gemaakt; is geen koper voor te vinden, zelfs vandaag, op zijn 80ste verjaardag heb ik geen aanvraag gehad."

Als 13-jarige jongen kocht Wilbert Kroon zijn eerste lp. "Ziggy Stardust van Bowie. Al gauw had ik er een paar honderd. Jaren niet naar gekeken. Maar ineens kwamen ze tevoorschijn bij een verhuizing. Ik zette er een paar op een verkoopsite. Kreeg er meer dan 50 euro per stuk voor. Toen ben ik het wat professioneler gaan aanpakken. Via discogs.com en catawiki zie je de prijzen. Nu in- en verkoop ik over de hele wereld. Vooral de inkoop is niet bij te houden."

Pink Floyd, Rolling Stones, Bowie en Queen razend populair

Vinyl is 'in'. Er zijn mensen die leven van het in- en verkopen van oude lp's en singles. "Maar ze moeten wel in goede conditie zijn. Een lp met krassen die als asbak is gebruikt krijgt de kwalificatie Poor, een elpee die er uit ziet als nieuw noemen we Mint. Er is een nieuwe generatie die de oude lp's uit jaren zeventig en tachtig weer interessant vindt", weet Wilbert.

"Vooral Pink Floyd, Rolling Stones, Bowie en Queen lopen als een trein. En van de week verkocht ik nog een stapeltje discoplaten aan een dj in Chili."

Maar de lp's van de vandaag jarige Ringo Starr zijn nog niet aan de straatstenen te slijten. Zelfs de wereldberoemde band The Beatles is verre van populair. Volgens Wilbert is die muziek gewoon te oud. "En The Beatles waren natuurlijk vooral een singles-bandje voor in de Top 40."

