Turnacademie Achterhoek zoekt nieuw regionaal talent

"We kijken of iemand plezier heeft in het bewegen en of er potentie inzit dat iemand een mooie turnster kan worden", aldus Babet Rothman, een van de trainers van de academie. "Die willen we er graag bij hebben om weer een nieuw groepje te starten voor aankomend seizoen. De kinderen kunnen zich inschrijven voor deze dag om mee te doen aan deze test. Dan kijken we: 'Hebben ze kracht, lenigheid, zijn ze bewegelijk?' En daarnaast kijken we of ze bij de academie passen." Een tiental meiden had zich voor de dag opgegeven. Daarnaast scout de academie ook op reguliere basis naar talenten. "We gaan altijd langs bij de verenigingen waar we mee samenwerken", verklaart de trainster. "Dan kijken we of zij misschien bij hun vereniging al wat talenten hebben rondlopen."



Het doel van de academie om de turnsters een goede begeleiding richting een topsportcarrière te bieden. 'Turnsters' geeft al aan dat jongens niet worden aangenomen op de academie. Dat is een bewuste keuze volgens de trainster: "Er zit een heel groot verschil tussen dames- en herenturnen. Wij zijn opgeleid om dames te trainen en daar ligt ook onze ambitie." Rothman weet zeker dat deze talentendag volgend jaar weer wordt gehouden: "We zijn nu pas een jaar gestart met de academie, sinds afgelopen september. Dit is iets dat we jaarlijks terug laten komen."