De antieke schoolbel is al van de muur gehaald, de laatste keer dat het geklingel in het Zevenaarse dorp te horen was, is geweest. Het is een emotionele week voor kinderen en leerkrachten van de basisschool.

Maandag was het officiële afscheid met ouders en leerlingen. Een stuk soberder dan gewenst. De coronacrisis gooide - zoals bij zoveel dingen - ook hier roet in het eten. De bedoeling was om aan het eind van dit laatste schooljaar een reünie te houden, maar plannen daarvoor werden afgelopen voorjaar al snel stilgelegd.

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.

Het laatste jaar

Dus werd het een afscheid met de overgebleven twaalf kinderen van dit schooljaar; zes uit groep 8 en zes uit lagere groepen. De kleuters zijn afgelopen winter al naar hun nieuwe school in Lobith gegaan.

"Het was een raar, maar bijzonder jaar", vertelt Frank Hendriksen, leerkracht van de hoogste 3 groepen, oftewel meester Frank. "Ik heb hier 16 jaar met veel plezier gewerkt." Samen met nog één andere leerkracht en een onderwijsassistent bracht hij het laatste jaar door in Spijk.

Tekst gaat verder onder de foto.

De schoolbel in Spijk zal nooit meer luiden. Foto: Omroep Gelderland

Toen ruim een jaar geleden duidelijk werd dat de school in 2020 echt zou gaan sluiten, kozen veel ouders ervoor om hun kinderen dan maar meteen naar een andere school te laten gaan. "Na de zomer waren er nog ongeveer 20 leerlingen, maar dat werden er in de loop van het jaar steeds minder. "

Dani Tol gaat na de vakantie naar groep 8. Hij zal straks best even moeten wennen als hij in een klas zit met meer dan twintig kinderen. "Ik was in het begin van het jaar de enige in groep 7, nu zijn we met twee. Maar dat vond ik nooit erg. Ik vond het altijd een erg leuke school en ik ga de meester en juffen missen."

Hart van het dorp

De school werd de laatste jaren door veel inwoners gezien als het kloppend hart van het dorp. "Verder is hier niet veel meer. Geen winkels en het enige café is al jaren dicht. Dus iedereen in het dorp was dan ook extra betrokken bij de school", weet meester Frank. "De Stichting Actief Spijk heeft nog alles op alles gezet om de school open te houden voor het dorp, maar tevergeefs."

Vanaf nu zal de schoolbel niet meer klinken en gaat het schoolgebouw terug naar de gemeente. "We weten nog niet wat er in komt", zegt Frank Hendriksen. "Maar ik hoop niet dat het leeg blijft staan, want dan is het risico op verloedering groot."

Terwijl binnen in de school nog dozen worden ingepakt, zit de eerste verhuiswagen al vol met kleine tafeltjes en stoeltjes, en gaat die op weg naar Lobith. Eind deze week zal het pand zo goed als leeg zijn. Maar die schoolbel, die verhuist niet mee: "We hebben hem overhandigd aan de Stichting Actief Spijk", zegt meester Frank. "Die bel blijft behouden voor het dorp, als herinnering."

Zie ook: