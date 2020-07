Vader helpt 'zoon' aan geld via Whatsapp

Een man pint op 11 maart op drie verschillende plekken in Den Haag. Het is geld van de rekening van een man uit Epse. Die denkt dat hij zijn zoon uit de financiële nood helpt.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

We hebben hier te maken met een steeds vaker voorkomende vorm van criminaliteit, whaling genoemd. Dat is het Engelse woord voor walvisvangst. Een bekende neemt via sms of Whatsapp contact op met de vraag geld over te maken en stuurt een betalingslink mee. De persoon heeft een ander nummer én een betalingsprobleem.

Slachtoffers laten zich om de tuin leiden door het argument dat overgemaakt geld snel wordt teruggestort. Maar het geld dat je overmaakt, ben je kwijt. Je hebt namelijk niet met een bekende van doen, maar met een oplichter. De politie raadt aan het zogenaamde nieuwe telefoonnummer te checken. Bel het oude nummer dat je van die persoon hebt.

De persoon die we in dit geval zoeken is tussen de 20 en 25 jaar. Op beelden die we laten zien, draagt hij een trui met Franse tekst: LES CREATIFS SONT LES NOUVEAUX ATHLETES.

Weet jij wie deze man is of heb je andere informatie over deze zaak? Aarzel dan niet en bel de gratis tiplijn van de politie op 0800-6070. Wil je anoniem blijven, bel dan 0800-7000. Zaaknummer: 2020117796. Er is ook een tipformulier op politie.nl. Klik dan hier.