Gerda Havertong maakt zich zorgen over Suriname: 'Elke pijn voel ik mee'

Waar we in Nederland de piek van de coronacrisis achter ons hebben liggen, houden ze in Suriname hun hart vast. Het aantal besmettingen neemt er toe, maar is een gebrek aan medisch personeel, mondkapjes, apparatuur en beschermingsmiddelen. Daarom komen Surinaamse Nederlanders woensdagavond in actie tijdens een speciale benefietavond.

De avond wordt op initiatief van programmamaker Jörgen Raymann georganiseerd en live uitgezonden op NPO 1. Ook Gerda Havertong uit Epse is van de partij. "De zorgen zijn groot in Suriname, dat is niet te vergelijken met Nederland."

'Elke pijn voel ik mee'

Havertong doelt niet alleen op de medische situatie. "Met de grote ellende die we in Suriname politiek achter de rug hebben, weet je niet of ze iets kunnen betekenen voor de mensen in het binnenland." Hulp voor de 'gewone Surinamer', daar draait het tijdens de benefietavond om. "Elke pijn voel ik mee, ik vind dit heel belangrijk", verklaart Havertong haar deelname aan de benefietshow.

Tijdens de show vinden er optredens plaats en worden er verhalen gedeeld. Havertong zelf was in maart nog in Suriname. "Voor de opening van dagbesteding van mijn stichting Wiesje." Die stichting zet zich in voor mensen met dementie. "Op 28 februari ging dat open, en op 15 maart moest het dicht. En het zit nu nog steeds dicht."

Luister een gesprek met Gerda Havertong op Radio Gelderland terug. De tekst gaat daaronder verder.

Artsen Radboudumc bieden hulp

Doel van de avond is om zoveel mogelijk geld op te halen zodat in Suriname de bevolking geholpen kan worden als het echt misgaat. In dat kader zit er nu ook een medisch team van het Radboudumc uit Nijmegen in Suriname. "Gezien de situatie in Suriname, én de expertise die wij de afgelopen periode hebben opgedaan, zowel in opbouwen van COVID-units als het verlenen van COVID-zorg, waren collega’s snel bereid hulp te verlenen. Dat doen ze vrijwillig", vertelt coördinator en intensivist Jeroen Schouten van het Radboudumc.

"Inmiddels is ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangesloten en de komende drie maanden zal er elke twee, drie weken een samengesteld en ervaren team uit diverse ziekenhuizen naar Suriname gaan om COVID-zorg te bieden", gaat Schouten verder.

Te weinig bemanning en apparatuur

Samen met zijn team verblijft hij drie weken in een nieuw ziekenhuis bij Paramaribo. "We weten dat dit ziekenhuis met de oplopende crisis te weinig bemanning en apparatuur heeft. Ook is de zuurstofvoorziening niet optimaal. Daarnaast zullen we, indien gewenst, onderwijs geven aan artsen en verpleging. En natuurlijk kunnen we goed inventariseren wat er nog nodig is; het volgende team kan dat dan meenemen."