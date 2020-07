Raad Berkelland stemt in met miljoeneninvestering voor nieuwbouw Staring College

Op dit moment heeft het Staring College twee locaties in Berkelland. Een pand staat aan de Beukenlaan vlakbij het centrum, het andere aan de Herenlaan in Klein Borculo. Beide locaties worden straks onder één dak samengevoegd in een nieuw te bouwen pand. Dit is volgens het bestuur van de school ook nodig als je kijkt naar de technische staat van de gebouwen en de bevolkingskrimp.

'Campus de Wildbaan'

Er zijn twee locaties onderzocht. Ook naar nieuwbouw aan de Beukenland is gekeken. Het schoolbestuur had ook een nadrukkelijke voorkeur voor nieuwbouw bij de sportvelden en de tennisbaan zodat er samenwerking mogelijk is met de verenigingen die al op De Wildbaan gevestigd zijn.

De partijen stemden dinsdag tijdens de raadsvergadering vrijwel allemaal in met het voorstel voor de nieuwbouw. Wel zijn er bij een groot deel van de raad zorgen over de enorme investering.

Gemeentebelangen vraagt de wethouder nog eens goed te kijken naar de verkeersafwikkeling bij De Wildbaan. Is een tunnel een oplossing? Het CDA hoopt dat het gebouw wel groot genoeg wordt gemaakt zodat bij een eventuele toename van leerlingen niet meteen problemen ontstaan.

Oppositiepartijen PvdA en D66 vinden bovendien dat ze niet genoeg betrokken zijn bij het hele proces. D66 is daarnaast ook niet blij met de gekozen locatie en de PvdA zou liever zien dat er in de nieuwbouw van de school meteen ook andere voorzieningen gerealiseerd worden, zoals bijvoorbeeld de bibliotheek.

Uiteindelijk stemde alleen de fractie van D66 tegen het voorstel.

Duurzaam en energie neutraal

Het gebouw dat plaats biedt aan 320 leerlingen moet duurzaam en energie neutraal worden. Ook krijgt de school een eigen gymzaal. De volgende fase zal het ontwerpen van het nieuwe pand zijn. Het is de bedoeling dat de bouw in 2022 kan beginnen en dat de school een jaar later in gebruik genomen kan worden.