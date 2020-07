Raad voor Cultuur adviseert: Holland Baroque in de Culturele basisinfrastructuur

De Raad voor Cultuur presenteerde op 4 juni het advies 'Culturele basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024' aan minister Ingrid van Engelshoven (OCW) tijdens een online interview. De Raad adviseert onder meer om Holland Baroque in de BIS op te nemen. De raad ziet Holland Baroque als een onvermoeibaar creatief ensemble en schrijft onder meer in haar advies: “Dit ensemble werkt als vanzelfsprekend samen met gastartiesten uit andere muziekgenres en culturen (van jazz tot entertainment, van gospel tot musical, van Chinese tot Arabische cultuur), draagt in hoge mate bij aan talentontwikkeling en geeft barokmuziek een fris, sprankelend elan. Hier wordt als het ware met barok als inspiratie een geheel nieuw genre uitgevonden.” Op Prinsjesdag wordt bekend gemaakt wie er definitief in de BIS worden opgenomen.

Judith Steenbrink: ‘Holland Baroque is eigenzinnig, verliefd op barok, wendbaar en mateloos geïnteresseerd in andere talen en klanken. Van daaruit maken wij onze barok van nu. We zetten ons in deze muziek met iedereen te delen.’

Tineke Steenbrink: ‘Reinbert de Leeuw zei ooit tegen me: “Onderzoek moet altijd gerelateerd zijn aan de partituur.” Die woorden spraken sterk tot mijn verbeelding. De 17e en 18e eeuw een emotionele zeggingskracht geven in het hier en nu is onze opdracht. Voor ons kan dat zijn met vijf gamba’s op een rij, maar ook met een Gospelkoor of Daniël Lohues. Barok kan op velerlei manieren klinken.’