Nieuwe woontoren met parkeergarage bij Hezelpoort krijgt 473 openbare parkeerplaatsen

Opvangen verdwenen parkeerplaatsen

De parkeerplaatsen zijn nodig voor bezoekers aan de stad en de Handelskade. ‘Er is gekozen voor 473 openbare parkeerplekken in de garage', laat het college weten. 'Deze vervangen de plaatsen op de huidige parkeerplaats, die op ongeveer dezelfde plek staat. Daarnaast zorgen we er zo voor dat er voldoende parkeergelegenheid is voor bezoekers van de Handelskade. Ook past het bij het beleid om parkeren aan de rand van het centrum te stimuleren, in plaats van in het centrum. De parkeerplaatsen die de afgelopen jaren in het centrum zijn opgeheven en parkeerplaatsen die gaan verdwijnen door nieuwe ontwikkelingen kunnen hiermee opgevangen worden. Het aantal van 473 wordt nog opgehoogd met parkeerplaatsen voor de woningen in de toren.’

Woondeal

Het bestemmingsplan voor deze locatie laat al een woontoren en parkeergarage toe. ‘Er is een grote behoefte aan woningen in Nijmegen. Daarom willen we nu deze locatie ontwikkelen. De ontwikkeling van de Hezelpoortwoontoren en –garage maakt deel uit van de woondeal met het Rijk. De parkeerbehoefte op lange termijn is, mede door het sluiten van de garages in het centrum en het omzetten van een deel van Kelfkensbosgarage naar fietsparkeren, groter dan de huidige maaiveldparkeerplaats biedt.’

Plannen waren er al jaren

De plannen om een parkeergarage en woontoren te bouwen bij de Hezelpoort zijn niet nieuw. De plannen waren er al jaren, maar zijn om verschillende redenen uitgesteld. De locatie Hezelpoort/parkeerterrein Oude Stad is al tientallen jaren in bezit van de gemeente Nijmegen met dit doel. Het vaststellen van het aantal parkeerplaatsen is een nieuwe eerste stap in de bouw van de Hezelpoortgarage en -woontoren. De plannen voor zowel de garage als de toren worden na de zomer uitgewerkt. Door middel van een aanbesteding wordt een ontwikkelaar gezocht voor het project.