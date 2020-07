De transformatie van het bekendste dorp van Nederland is in volle gang

De eerste tv-marathon in Nederland was een inzamelingsactie voor Het Dorp, een gehandicaptenwijk in Arnhem die in de jaren zestig verrees. Onder leiding van Mies Bouwman werd destijds 22 miljoen gulden ingezameld voor de opening. Nu, vele decennia later, bevindt Het Dorp zich in een grootschalige vernieuwing. De droom is een plek te creëren waar mensen met én zonder beperking naast elkaar leven.

De zorg en accommodaties in Het Dorp vallen tegenwoordig onder Siza. Dat wil specialistische ondersteuning blijven bieden aan de bewoners en hen zelfstandig laten blijven. Het idee is dat ze - ondanks hun fysieke beperkingen - toch hun eigen leven kunnen hebben. De deur, telefoon, verwarming, lampen en andere zaken in huis worden bediend via een app of met de ogen. Daarnaast blijft Siza de zorg verlenen die verder nodig is. Eén gebouw is net neergezet, de komende jaren wordt gefaseerd verder vernieuwd.

Bestuursvoorzitter Julianne Meijers werkte in het verleden enige tijd in een kinderziekenhuis en zag daar dat de aandacht lag op de vraag wat kinderen nodig hadden om een fijn leven te leiden. Begin dit jaar nam ze bij Siza het stokje over van Rob Hoogma, die zich helemaal ging toeleggen op de technologische aspecten die aandacht krijgen in Academy Het Dorp.

Meijers is blij dat Het Dorp er, dik zestig jaar na de oprichting, nog altijd is. Vóór de gehandicaptenwijk opende, konden mensen met een fysieke beperking niet zelfstandig wonen. Ze waren aangewezen op familie of werden ondergebracht in een bejaardentehuis. Dat er een wijk kwam waar meer mogelijkheden waren en meer kansen lagen, was revolutionair.

Grote stap

"Toen Het Dorp er kwam, was dat een grote stap in de participatie van mensen met een beperking", vertelde Meijers in het Omroep Gelderland-programma Op de koffie. Zij konden vanaf dat moment zo zelfstandig mogelijk leven in een eigen woning. De eerste bewoners pikten het al meteen op. Eén van de bewoners van Het Dorp, mevrouw Matser, is nu in de zeventig. Ze zegt nog steeds dat Het Dorp de plek is geweest waar ze haar eigen leven kon leiden. Daar is ze heel dankbaar voor."

Rob Kleijs sprak op Radio Gelderland met Julianne Meijers van SIZA:

In de loop der tijden veranderde er wel het één en ander. De benzinepomp en het postkantoor die er eens stonden zijn verdwenen. Het Dorp moet een wijk worden waar iedereen wil en kan wonen. De toverwoorden zijn inclusief, groen, duurzaam en toegankelijk. Tegenover iedere bewoner mét een beperking die er woont, komt een bewoner zonder beperking te staan, legt Meijers uit.

Niet weggedrukt

De bewoner met een beperking wordt niet weggedrukt, verzekert ze. "We blijven werken om mensen met een beperking een gezicht te geven. Als organisatie zijn we het aan onze stand verplicht om eraan te blijven werken", belooft de bestuursvoorzitter van Siza.

In de documentaire Het Dorp: van isolatie naar integratie zien we hoe de huidige bewoners die veranderingen meemaken. De documentaire is dinsdag 7 juli voor het eerst te zien op TV Gelderland, vanaf 17.20 uur. Daarna wordt deze ieder uur herhaald. Nu al nieuwsgierig? Via YouTube is de documentaire ook te bekijken.