Man misleidt ouderen bij pinautomaten

In Vaassen is een man van tachtig de dupe van de sluwe praktijken van een onbekende man. Die spreekt in een taal die de man niet verstaat. Het gebeurt op 17 april.

Rond 13.00 uur pint de man bij de Rabobank in Vaassen. Een man spreekt hem aan in een vreemde taal en hij maakt veel gebaren. Het blijkt een afleidingsmanoeuvre te zijn, want de Vaassenaar is zijn bankpas kwijt. En dat niet alleen.

Vrouw tegen man: 'Houd afstand'

Dit overkomt ook een vrouw van 74 in Heerde. Zij staat eveneens bij een geldautomaat van de Rabobank. Ook zij wordt aangesproken door de man. Ze draait zich om en zegt dat de man afstand moet houden. Uiteindelijk komt ook haar pas niet meer uit de geldautomaat.

Het gaat om een sluwe oplichter. Politiewoordvoerder Anne Coenen: "Terwijl mensen pinnen, komt de man dichterbij en kijkt hij de pincode af. Dan begint hij de slachtoffers af te leiden met zijn praatje en een hoop gebaren. En voordat de mensen ook maar iets in de gaten hebben, zijn ze hun pinpas kwijt."

We spraken met een van de slachtoffers. De tekst gaat eronder verder.

De man heeft honderden euro’s van de rekeningen van zijn slachtoffers gehaald.

Weet jij wie hij is of heb je andere informatie die kan leiden tot zijn aanhouding? Bel de gratis tiplijn van de politie (0800-6070) of bel 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem) als je niet wilt dat jouw gegevens worden genoteerd. Het zaaknummer dat je mag gebruiken is 2020170356. Er is ook een tipformulier op de website van de politie en dat vind je hier.