Met deze fiets kun je zonder moeite 250 kilo meenemen

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Een nieuw gezicht in Nijmegen dat we later ook in de rest van het land moeten gaan zien: vrachtfietsen. Fietskoeriers zijn er natuurlijk al jaren, maar dit is een extra grote fiets met een hele sterkte elektromotor waardoor je er zomaar 250 kilo mee kunt vervoeren. Een alternatief voor alle vrachtwagens in de binnenstad.

Het gaat om een proef waar ook de provincie Gelderland 100.000 euro in heeft gestoken. Als de de bezorging met de fietsen naar tevredenheid verloopt in Nijmegen is het de bedoeling om ook in andere binnensteden met zulke fietsen te gaan rijden.

King of the Road

"Hij is heel groot, je voelt je echt wel King of the Road op deze mooie, grote fiets", zegt Jorick Dam van PostNL. Hij heeft één van de twee gevaartes die in Nijmegen gaan rijden al even mogen uitproberen. "Iedereen verdraait bijna zijn nek om even te kijken wat een mooie - en rare misschien ook wel - fietsen hier staan. Hopelijk worden we steeds meer bekend met dit soort voertuigen in het straatbeeld."

Ze zijn realistisch genoeg in Nijmegen om te snappen dat je niet 1,2,3 alle vrachtwagens die goederen leveren in de binnenstad kunt vervangen door fietsen, want er past simpelweg minder in vrachtfiets dan in een vrachtwagen. "Er kunnen straks bestelbusjes komen die op elektriciteit rijden", zegt wethouder Monique Esselbrugge. "En straks ook vrachtwagens die wellicht op waterstof rijden. We gaan ervan uit dat alle groottes uiteindelijk duurzaam worden, maar dit is er nu."

Pechhulp per fiets

En ook de wegenwacht gaat op de fiets. Vier wegenwachten gaan in Nijmegen pechhulp verlenen door naar gestrande automobilisten toe te fietsen. "Omdat ik gewoon graag fiets sowieso", zegt Jan van Raaij die decennia automobilisten weer op weg hielp door er met de bekende gele auto op af te gaan.

Dan heb je in ieder geval geen last van files. In Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht komt de wegenwacht al op de fiets. Voor de mannen van de wegenwacht in Nijmegen is het nieuw. Een slordige 150 kilo aan gereedschap en wat al niet meer voor je uit trappen zal wel even wennen zijn. Van Raaij met een lach: "Dat zal ik best gaan voelen, ja. Maar dat geeft niks. Is ook nog goed voor jezelf, voor lijf en leden."