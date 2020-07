CU Nunspeet roept op: 'politie, werk mee aan Handle with Care!'

Op advies van de landelijke politie werkt de politie op de Noord-Veluwe niet mee aan Handle with Care. Dat vindt de ChristenUnie (CU), evenals het college van burgemeester en wethouders, teleurstellend. De lokale fractie trekt daarom aan de bel bij de fractie in de Tweede Kamer. “Misschien kan de landelijke politie vanuit het kabinet aangespoord worden dit standpunt te herzien,” vindt CU-raadslid Jennifer Elskamp.

Handle with Care is een samenwerking tussen politie, scholen en leerplichtambtenaren.Binnen 24 uur na ernstig huiselijk geweld is er op school steun voor het getroffen kind:simpel, snel en in een vertrouwde omgeving. Dat is van grote waarde voor het kind.

Ondanks de bereidheid van de scholen en leerplichtambtenaren heeft de politie laten weten dat ze niet gaat meewerken. Jennifer Elskamp: “Dat is een gemiste kans. Wij vinden de opstelling van de politie zorgwekkend. Een kind in een situatie van huiselijk geweld heeft steun en begrip nodig vanuit de vertrouwde en veilige omgeving. Handle with Care maakt het mogelijk dat scholen nog voor half negen ’s morgens een bericht krijgen waarin de naam van het kind bekendgemaakt wordt. Het kind kan dan opgevangen worden en de steun krijgen die het nodig heeft.”

Aan de inspanningen van het college heeft het niet gelegen. Daarom klopt de ChristenUnie nu aan bij de fractie in de Tweede Kamer: “We roepen de Tweede Kamerfractie op om de instrumenten die zij heeft ook in te zetten. Misschien kan de landelijke politie ertoe gebracht worden haar standpunt te herzien en te besluiten dat Handle with Care opgenomen wordt in het takenpakket van de regiopolitie. Uit onderzoeken blijkt dat er met een minimale tijdsinvestering een groot verschil gemaakt kan worden voor deze kwetsbare kinderen.”