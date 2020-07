Keolis raakt megaklus kwijt, provincie verwijt ov-bedrijf gesjoemel

Dat zet de provincie voor grote uitdagingen. Het busvervoer – dat eind dit jaar ingaat – is nu nog niet geregeld. Gelderland neemt dat besluit samen met Overijssel en Flevoland. De aanbesteding is 900 miljoen euro waard.

Vals spel

Keolis kreeg de aanbesteding, maar onlangs werd bekend dat bij contracten met een Chinese busbouwer clausules waren achtergehouden voor de provincies. In die clausules staat volgens Follow The Money dat de busbouwer geen boete of rechtszaak kan krijgen als de elektrische bussen niet op tijd geleverd konden worden. De provincie rekent Keolis zwaar aan dat opzettelijk onjuiste informatie is verstrekt.

"Het was een moeilijk dilemma, maar we konden niet anders", zegt gedeputeerde Jan van der Meer. "Want Keolis heeft bewust onjuiste informatie gegeven bij de aanbesteding en heeft dus eigenlijk vals spel gespeeld. Dat wordt zwaar gewogen."

Noodconcessie

Om het busvervoer nu alsnog voor het einde van het jaar te regelen, komt er waarschijnlijk een noodconcessie. Hoe dat er uit gaat zien is nog onduidelijk. Het besluit moet eind juli definitief worden, daarvoor heeft Keolis nog kans om te reageren.

"We moeten vanaf nu onze stinkende best doen de bussen te laten rijden op de Veluwe en dat de reiziger hier zo weinig mogelijk hinder van ondervindt", aldus Van der Meer.

In een eerste reactie laat Keolis weten dat het besluit van de provincies als een grote teleurstelling komt. "We zijn vol vertrouwen geweest over een goede afloop, juist door openheid te hebben geboden en in te hebben gezet op herstel. Wij zijn van mening dat alle benodigde stappen zijn ondernomen voor herstel", aldus het bedrijf.

Of Keolis naar de rechter stapt om de aanbesteding te behouden, kan een woordvoerder niet zeggen. "Dat is nog niet duidelijk. Daarover gaan we nu in beraad."

