'Een ongekend brutale actie', zegt burgemeester over schietpartij Beuningen

Een van de aanwezigen stelde als eerste vraag of de politie uitsluitsel kon geven of dit een ruzie is of een eventuele afrekening in het criminele circuit. Agent Vincent Visser kon daarover nog geen uitsluitsel geven en meldt dat dit nog punt van onderzoek is.

De politie heeft een Team Grootschalige Opsporing geformeerd om de moord en de toedracht te onderzoeken.

Burgemeester Daphne Bergman (van de gemeente Beuningen) opende de bijeenkomst in Dorpshuis De Lèghe Polder door te benadrukken hoe de schok door de gemeente ging vanochtend. 'Het is een ongekend brutale actie om dit in nabijheid van winkelend publiek te doen."

Ze vervolgde: "En dat op een tijdstip dat het maatschappelijke leven op gang komt en kinderen naar school gaan en normale mensen naar hun werk."

De sfeer in het dorpshuis was bedrukt. Er moesten stoelen worden bijgezet in de zaal, omdat op minder belangstelling was gerekend.