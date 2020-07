Doek voor bekende sauna valt na 50 jaar

Honderdduizend saunagangers per jaar, zo veel bezoekers trok Sauna Drôme in Putten. Het bedrijf vierde in mei nog het vijftig jarig bestaan, maar toch valt nu het doek. "We hebben faillissement aangevraagd en gekregen. Verder doorhobbelen had geen zin meer", zegt eigenaar Hans Lebbink.

De beschuldigende vinger wijst Lebbink naar corona, en dan vooral de noodzaak om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. "Daardoor kunnen wij niet eens de helft van het normale aantal gasten ontvangen, terwijl de kosten voor personeel en verwarming gewoon blijven doorlopen. Dat heeft geen zin." Begin mei liet Lebbink al weten dat de sluiting hem veel geld kostte.

In de omgeving is Sauna Drôme een bekende naam, al kampte de onderneming al langer met tegenspoed. "De gemeente hield verdere ontplooiing van onze sauna steeds tegen. Dat heeft ook echt niet geholpen", zegt Lebbink. "Terwijl we toch veel bijdroegen aan het toerisme in Putten."

Lebbink gaat naar eigen zeggen de komende dagen in gesprek met de curator van Sauna Drôme. "Om te kijken wat er eventueel nog mogelijk is in de toekomst. Maar om daar nu al iets over te zeggen, dat is te vroeg. Eerst dit faillissement maar eens verwerken. Het is onze eigen keuze, maar het is wel zuur."