Kermis in Zutphen dit jaar definitief niet op de markten, exploitanten teleurgesteld

De SP vroeg de burgemeester om tekst en uitleg te geven aan de raad over het besluit om attracties op de markten dit jaar niet toe te staan. De burgemeester benadrukte dat met alle functies van de binnenstad - wonen, winkelen, cultuur en horeca - een 'coronaproof' kermis volgens het college niet mogelijk is.

Onafhankelijk onderzoek

Voor de SP, D66, Burgerbelang, KiesLokaal en BewustZW is de kous daarmee niet af: zij willen dat het college laat onderzoeken of de kermis - volgens de RIVM-richtlijnen - dit jaar toch op de markten kan. Een meerderheid van de raad ziet hier echter geen heil in omdat die het zonde vindt van de inspanning, het te duur vindt of twijfelt of een onderzoek binnen een paar weken wel kan.

Dat er geen onafhankelijk onderzoek komt, is voor kermisexploitant Ida Oostenenk de zoveelste teleurstelling in de afgelopen weken. "De heer Rutte heeft aangegeven dat we weer mogen, maar we zijn afhankelijk van vergunningen, dus zo simpel is dat niet. Als ik zelf zou zien dat het echt niet kan, ga je dat accepteren. Maar als je ziet dat er wel mogelijkheden zijn dan blijf je hoop houden."

Kermis met maatregelen

De eigenaresse van de schiettent denkt dat een kermis op de markten volgens de RIVM-richtlijnen wel degelijk kan, met goede maatregelen net zoals in de horeca of sportschool. "Als je wil als gemeente dan kun je best heel veel in goede banen leiden." De alternatieve locaties die de gemeente aandraagt voor de kermis zijn volgens Oostenenk te afgelegen. "Kruisbestuivingen met de horeca- en winkels in de binnenstad, die heb je op deze locaties niet en dat hebben we wel nodig."

De burgemeester vertelde begrip te hebben voor de kermisexploitanten, maar stelt dat de markten echt te krap zijn voor een kermis en dat hierover overleg is geweest met de veiligheidsregio. "De kermis is al 100 jaar op de markten, maar we hebben in geen 100 jaar corona gehad. We leven in een ingewikkelde tijd, er zijn her en der uitbraken. We laten ons daarom leiden door de maatregelen."

Terrassen leeg vegen?

Rick Verschure van Burgerbelang vroeg zich nog af of de kermis wél door kan gaan op de markten als de terrassen tijdens het kermisweekend flink worden ingeperkt. Vermeulen gaf aan dat dit niet is onderzocht, en dat ze hier dus geen antwoord op heeft. Wethouder Harry Matser, die het kermisdossier waarneemt omdat de burgemeester deze week op vakantie gaat, gaf aan dat dit ook niet aan de orde is. "Terrassen van de markt vegen is helemaal niet onderzocht en dat gaan we ook niet doen."

Harry Matser, loco-burgemeester, neemt het kermisdossier de komende weken over van Vermeulen. "We hebben vanmiddag een goed gesprek met de kermisexploitanten en we kijken samen naar hoe we eruit gaan komen", vertelde hij. Over de precieze invulling van de kermis op een alternatieve locatie wordt naar verwachting deze week meer duidelijk.

