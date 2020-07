Bryan Linssen 'volgt zijn hart' bij keuze voor Feyenoord

Na Heracles Almelo, FC Groningen en Vitesse maakt Linssen dus nu de stap naar een topclub. "Bij Feyenoord heb ik altijd een speciaal gevoel als je daar komt. Hoe die supporters tekeer gaan daar, het is een fantastische club. Ik heb natuurlijk ook een gesprek gehad met Dick Advocaat. Zo energiek als we hem kennen van televisie, is hij ook als je hem spreekt. Vol passie en dat straalt hij over op een ander."

De 29-jarige Linssen kon ook naar veel buitenlandse clubs waar hij waarschijnlijk een veelvoud kon verdienen van het salaris dat hij opstrijkt bij Feyenoord. "Er kwam heel veel op me af en er was veel concrete interesse", vertelt de Limburger. 'Daar was ook erg veel geld mee gemoeid. Maar wat wil je? Spelen tegen degradatie in een sterke buitenlandse competitie? Of voor het geld naar China of Dubai?"

Voor de prijzen

Het werd uiteindelijk De Kuip en gewoon weer de Nederlandse eredivisie. "Ik heb mijn hart en gevoel gevolgd en voor deze topclub in Nederland gekozen", legt Linssen nog eens uit. "Ik ga daar strijden voor het landskampioenschap. Dat hoop ik te bewerkstelligen en spelen voor de prijzen is zeker het doel. Vorige week zijn we rondgekomen."

Aanvankelijk ketste een transfer naar Feyenoord nog af. In mei voelde Linssen weinig waardering van de Rotterdamse club, maar de leiding kwam terug bij het management van de voormalig aanvoerder van Vitesse. "Ze hebben veel moeite gedaan", kijkt Linssen niet meer terug op de eerdere onderhandelingen.

Buitenland

Een lucratief buitenlands avontuur is altijd nog mogelijk, zo heeft de aanvaller in zijn achterhoofd. Na drie jaar Feyenoord kan hij eventueel alsnog de grens over. "Ik heb nu met mijn volle verstand voor deze fantastische club gekozen. Naar het buitenland kan altijd nog."