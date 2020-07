Jeroen (30) verloor zijn vriendin door appende automobilist

''Kirsten was een hele lieve, vriendelijke, enthousiaste en gemotiveerde vrouw. Daarom mocht ze die dag naar Amsterdam, naar een Google-conferentie.'' Jeroen wil graag vertellen wie Kirsten was. Om te voorkomen dat ze een nummertje wordt in een dossier, maar bovenal om mensen te waarschuwen.

''Het had zo makkelijk voorkomen kunnen worden. Ik denk dat mensen zich niet realiseren hoe gevaarlijk het kan zijn, het is heel frustrerend dat Kirsten daaraan heeft moeten overlijden.''

Nu, een jaar na het ongeluk, is het verdriet nog steeds groot. Jeroen: ''Ik ben nog niet aan het werk, terwijl ik mijn werk met kwetsbare jongeren heel graag deed. Ik kan hen nu niet helpen. Het ergste is natuurlijk dat Kirsten's toekomst weg is. Maar ook onze levens zijn kapot. Ik hoop dat dit een waarschuwing wordt voor mensen.'' Die waarschuwing richt hij tot de camera.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Grove zelfoverschatting'

Waarom zien we nog steeds het gevaar niet in van appen achter het stuur? Ook al zijn er tragische voorbeelden en worden we overspoeld met tv-spotjes die ons waarschuwen? Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen heeft wel een idee: ''Het is een grove vorm van zelfoverschatting. Of liever overschatting van jezelf en onderschatting van het gevaar. Maar liefst 80 tot 85 procent van de mensen vindt dat ze beter kunnen rijden dan gemiddeld. Ik zeg altijd: statistisch kan dat niet, maar psychologisch is het interessant."

Ook speelt mee dat de kans om betrapt te worden op appen of bellen achter het stuur zeer klein is. Er zijn camera's geïnstalleerd die registreren dat een automobilist met zijn telefoon bezig is tijdens het rijden. Maar vorig jaar waren dat elf camera's in het hele land. Tertoolen pleit voor meer handhaving. ''Je vraagt je af waarom wordt er niet zwaarder op ingezet. Om te zorgen dat dit verdwijnt.''

Uitbreiding van de camera's

Een woordvoerder van de politie laat weten dat ze al inzetten op handhaving. En dat er in september een uitbreiding van die camera's komt naar Oost-Nederland, waar nu nog geen camera's staan. ''Het heeft prioriteit bij collega’s en er worden bijzondere middelen ingezet. Denk bijvoorbeeld aan touringcars met politiemedewerkers.'' De politie erkent het hardnekkige probleem. ''Los van het handhaven hopen we dat mensen zich bewust worden van de enorme gevaren. Dat is uiteindelijk het belangrijkste.''

De rechter doet woensdag uitspraak in de zaak tegen de 45-jarige automobilist uit Zaltbommel die het fatale ongeval op de A2 zou hebben veroorzaakt.

