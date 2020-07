Boze winkeliers uit Elburg doen aangifte tegen SGP-raadslid

Winkeliersvereniging Winkel Vesting Elburg (WVE) heeft maandagmiddag aangifte gedaan tegen SGP-raadslid Dirk Bok. In een recente column vergeleek de SGP'er de winkeliers met een drugskartel, noemde hij de WVE een criminele organisatie en stelde hij het pleiten voor een koopzondag gelijk aan het ontkennen van de Holocaust. "Daarmee is hij meerdere grenzen over gegaan."

In zijn column reageerde Dirk Bok op de discussie over de koopzondag in Elburg. Die discussie werd in de gemeenteraad en op sociale media fel gevoerd. Bok schreef dat hij de toon van de voorstanders van de koopzondag niet begreep: de meerderheid van de democratisch gekozen gemeenteraad was immers tegen deze koopzondag. Dat twintig winkeliers vervolgens toch, tegen de regels in, hun winkel openden op zondag, vond hij een zeer kwalijke zaak.

WVE is geen criminele organisatie

"Hij ging daarbij in zijn bewoordingen veel te ver", zegt Anne-Marie van Hout. Ze is bestuurslid van de WVE, en spreekt namens de twintig ondernemers. "Hij stelt het steunen van die koopzondag gelijk aan het steunen van een drugskartel. En een alinea later noemt hij ons, de WVE, een criminele organisatie, omdat wij die koopzondag hebben georganiseerd. Dat gaat wat ons betreft véél en véél te ver."

Bij de column plaatste Bok bovendien een cartoon, die gaat over 75 jaar vrijheid. In de cartoon staat 'de vrijheid om de holocaust te ontkennen' in hetzelfde plaatje als de vrijheid om 'de zondagsrust te beëindigen'. Volgens de winkeliers stelt Bok daarmee die twee zaken aan elkaar gelijk. "Dat is een grof schandaal, een extra grens die de heer Bok over gaat", zegt Marcel Lötters. Hij is één van de twintig winkeliers namens wie de WVE aangifte doet. "Zo'n stripje is echt stuitend."

Excuses aangeboden

SGP-fractievoorzitter Jan Krooneman begrijpt de stap van de WVE niet. "We hebben al uitgebreid excuses aangeboden, zowel in de media als in de gemeenteraad", zegt hij. "We hebben de strip zo snel mogelijk van onze website afgehaald, en we hebben de tekst aangepast, nadat we zelf ook zagen hoe kwetsend dit zou kunnen zijn. Dat ze nu aangifte doen, helpt volgens mij niet bij het zoeken naar verbinding binnen Elburg."

Van Hout legt uit dat die excuses voor de winkeliers niet voldoende zijn. "Tegenover de gemeenteraad vond de heer Krooneman het voldoende om twee zinnen uit te spreken. Meer niet. En wij als WVE hebben niets gehoord van de heer Bok. Terwijl wij degenen zijn die hij een criminele organisatie noemt. Die woorden zijn niet teruggenomen, dus valt dit onder laster."

Wat mag je zeggen in een column?



Afgelopen week publiceerde de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) een informatief artikel op haar website, over de vrijheid van columnisten en cartoonisten. Met juridische voorbeelden legt de NVJ uit dat de vrijheid van meningsuiting voor columnisten en cartoonisten ver gaat, maar niet onbegrensd is.



In het artikel is onder meer te lezen: "Ook mogen columnisten bij het uiten van hun persoonlijke mening over personen geen kwalificaties bezigen of vergelijkingen treffen waartoe de feiten in redelijkheid geen aanleiding geven. Bepaalde aspecten van een persoon of onderwerp mogen worden uitvergroot maar moeten wel (enigszins) steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal. Waar de grens precies ligt is lastig aan te geven."