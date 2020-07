Of watergebruik van zwembad voor droge beken zorgt, wordt onderzocht

Op een regenachtige dag worden de peilbuizen geplaatst. Chistiaan Huising, hydroloog bij het Waterschap Vallei en Veluwe, legt uit wat het plan is. Op verschillende plekken rond het Bosbad worden vijf meter diepe peilbuizen geplaatst. Die worden tweewekelijks gecontroleerd. En na een jaar lang, in alle seizoenen, meten, moet duidelijk zijn of de onttrekking van het grondwater gevolgen heeft voor de natuur.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Twijfels

Aart van Dusschoten van Stichting Natuur en Milieubescherming Putten, wil er graag met een open blik het onderzoek in: "Samen met alle partijen kijken wat onze zorgen terecht zijn."

Want zorgen heeft hij. De beken in het Natura2000 gebied staan voor een groot deel leeg: "Een paar jaar geleden zagen we hier nog een ijsvogel en was er veel leven in de beken, nu staan ze een groot deel van het jaar droog."

Van Dusschoten en zijn collega's deden in de afgelopen jaren veel onderhoud aan de beken en vroegen zich af waarom ze niet volstroomden. Afgelopen maart, toen het zwembad dicht was vanwege Corona stond er in één van de beken wel water, toen het Bosbad daarna de kanovijver vulde stond het hier weer droog: "Dat kan natuurlijk toeval zijn, het was ook warm in die periode, maar ik heb wel mijn twijfels."

Regenwater

Ook bij het Bosbad zijn ze dol op de groene omgeving van het zwembad: "Als je in de wachtrij staat van onze nieuwe wildwaterbaan heb je uitzicht op de bossen." Bestuurder Gerard de Wilde kan zich bijna niet voorstellen dat de onttrekking invloed heeft op de natuur. 38 miljoen liter per water klinkt natuurlijk als heel veel, maar volgens valt op de zonneweide van het zwembad jaarlijks ook zoveel regen: "En dat gaat allemaal het grondwater in."