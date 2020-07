Familie start zoektocht naar maquette van overleden vader

Henri herinnert zich het nog als de dag van gisteren. "Het was een bloedhete dag toen hij met de auto op weg ging van Zetten naar Wageningen. De zon stond laag, er kwam een jongedame van rechts die hem over het hoofd zag. Hij kon haar niet meer ontwijken en pakte de eerste beste boom. En dat was het dan. Einde verhaal."

Henri vertelt het met tranen in zijn ogen. Inmiddels is het 35 jaar geleden dat zijn vader Mars Meijering verongelukte, maar iedere minuut van die dag staat in zijn geheugen gegrift.

Herinneringen

Mars was 32 toen hij overleed en liet een vrouw en twee kinderen na. Henri's zusje was destijds nog maar 2 jaar en heeft dus minder herinneringen aan hun vader. En om de herinneringen te blijven delen, gaat het gezin ieder jaar op de sterfdag naar het graf. Ze leggen dan alle drie een roos en bespreken de verhalen van het leven van hun vader en man.

Zo ook afgelopen 15 juni. "Volgens mij begon moeder erover. Ze vroeg zich af wat er nu eigenlijk zou zijn gebeurd met de maquette die pa had gemaakt", vertelt zus Annika.

Afscheidscadeau

In 1985 maakte Mars als afscheidscadeau voor de toenmalige directeur een maquette van de kerncentrale in Dodewaard. "Pa was daar werkzaam en met zijn gouden handjes kon hij alles maken wat hij zag", zegt Henri.

Foto: De maquette gemaakt door Mars Meijering Foto: Eigendom familie Meijering

De maquette was een perfecte replica van hoe de kerncentrale er toen uit zag. "Hij heeft de maquette afgemaakt maar nooit zelf kunnen overhandigen aan directeur Woldringh." Uiteindelijk heeft de vrouw van Mars de maquette uit zijn naam overhandigd tijdens het afscheid van de toenmalige directeur omdat hij met pensioen ging.

Inmiddels is dit al 35 jaar geleden en is Woldringh overleden. Waar de maquette na zijn dood heen is gegaan, is niet bekend. De familie Meijering heeft op Facebook een oproep geplaatst waarbij de vraag wel 500 keer werd gedeeld, maar helaas leverde dit nog niet veel op. De kerncentrale zelf weet ook niet waar de maquette is gebleven.

Kunt u helpen?

De maquette is ongeveer 25 centimeter hoog en is gemaakt van roestvrij staal. Mocht u er meer over weten dan komt de familie Meijering graag met u in contact. Reageren kan via Gelderland Helpt.

Mocht u foto's of andere herinneringen hebben van Mars Meijering? Dan hoort de familie dit ook graag. Zij verzamelen graag alle herinneringen van hun overleden vader.