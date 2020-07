Doodgeschoten man is 49-jarige Mehmet uit Nijmegen

Het slachtoffer woonde aan de Spinetstraat in Nijmegen. In die straat is het een komen en gaan van vrienden en familie, veelal mensen uit de Turkse gemeenschap. In de woning betuigen tientallen mensen hun medeleven aan familieleden. ''Het was een behulpzame man, het was altijd lachen met hem'', zegt één van hen tegen Omroep Gelderland.

Nabestaanden van het slachtoffer hebben veel vragen, over het motief tasten ze in het duister. De politie is in de straat aanwezig om mensen te woord te staan.

Getuigen hoorden vijf knallen

Het incident vond rond 08.30 uur plaats op de kruising van de Burgemeester Geradtslaan en Thorbeckeplein. Het slachtoffer werd na de schietpartij gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten.

Getuigen zeggen dat voorafgaand aan de dodelijke schietpartij een auto werd klemgereden door een busje. Daarna hoorden ze vijf schoten en zagen ze het slachtoffer op straat liggen.

Van de verdachten ontbreekt nog ieder spoor.

Busje gevonden in Winssen

De politie heeft maandagmiddag een bestelbusje in beslag genomen in Winssen. Mogelijk gaat het om het busje waaruit maandagochtend een man is doodgeschoten in Beuningen.

Het busje stond geparkeerd op de Alex Willemsstraat in Winssen, een dorp vlakbij Beuningen. Het busje was verlaten, maar de lampen stonden nog aan. De politie heeft het busje afgesleept voor verder onderzoek.

