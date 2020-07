Al ruim 7500 euro ingezameld voor herstel clubhuis na verwoestende brand

De brand brak in de nacht van 10 op 11 juni uit, toen er niemand in het clubhuis was. Een buurtbewoner sloeg alarm. Vermoedelijk had de tractor in de schuur spontaan vlam gevat. Vrijwel alles is verloren gegaan. Van prijzenkasten met bekers en vaantjes tot fotoalbums en natuurlijk meubilair. En dat terwijl het pand twee jaar geleden nog helemaal opgeknapt was door de verenigingsleden. Maar na die nacht van de brand was het op de plek van het clubhuis één grote zwarte chaos.

Jurre van Bommel

Inmiddels zijn de verbrande resten van het pand gesloopt en is alles opgeruimd. "Dat ziet er toch iets minder verdrietig uit als je er dan langs loopt", vindt voorzitter Philip Stein van de Hamelandse Ruiters. Op de plek staan nu een paar tijdelijke keten zodat er toch wat opslagmogelijkheden zijn en er is een toilet.

"En we krijgen nog een schaftkeet te leen met een keukentje van een hoveniersbedrijf uit de buurt. Die heeft dat ding zelf voorlopig niet nodig en wij zijn er dolblij mee." En zo krijgen de drie verenigingen hulp uit alle hoeken. "We hebben al heel veel giften gekregen, maar ook veel mensen doen mee aan onze veilingen die we op Facebook organiseren."

Zelfs de bekende ruiter Jurre van Bommel uit Ruurlo zet zich in voor de drie verenigingen: "Hij biedt springles aan. Het 'lesgeld' dat deelnemers betalen is dan voor onze nieuwbouw, heel sympathiek", aldus een enthousiaste Stein.

Na de zomer

Inmiddels is er dus al een aardig bedrag bij elkaar gespaard. Daar bij komt natuurlijk nog het geld van de verzekering. "We kunnen nu in ieder geval beginnen met het laten maken van een bouwtekening zodat we die zo snel mogelijk kunnen voorleggen aan de gemeente." Het nieuwe clubhuis zal ongeveer net zo groot worden als het oude. "Na de zomer kunnen we dan hopelijk snel aan de slag met de bouw."

