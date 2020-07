Nieuw asfalt op de Waalbrug: 'Het is een lekker weggetje nu'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Het is zeker een mijlpaal", zegt Marijn Rutten van Rijkswaterstaat. "We hebben de afgelopen maanden gewerkt aan het nieuwe betondek en afgelopen zaterdag waren we zover dat we daar het nieuwe asfalt op konden aanbrengen."

Goed nieuws dus zou je denken, maar automobilisten moeten nog wel even wachten voor ze over het nieuwe asfalt kunnen zoeven. Voorlopig blijven ze op de beide fietspaden langs de brug rijden. Op de rijbaan die normaal voor auto's is bedoeld, kunnen nu alleen nog maar fietsers vanuit Nijmegen naar Lent rijden.

Geen hobbeltjes meer in asfalt Waalbrug

Door een nieuw procedé is het nieuwe wegdek, dat op bruggen nog wel eens hobbelig wil zijn, vlakker dan ooit: "Het asfalt rijdt lekker", zegt Annelies Pustjens. De Nijmeegse is vanochtend één van de eersten die met haar fiets over het nieuwe asfalt is gereden. "Het is een lekker weggetje nu", beaamt Sjoerd Boomsma. Hij is net met zijn twee kinderen, die voor- en achterop de fiets zitten, over de brug gereden.

Beide fietsers zijn dus blij met het nieuwe asfalt, maar ze hopen dat ze straks ook weer gewoon met de auto over de brug kunnen, zo blijkt: "Ik kijk toch echt ernaar uit dat we hop erover heen kunnen". zegt Pustjens. Maar hoe lang dat nog gaat duren? In september, denkt Rijkswaterstaat nu, kunnen automobilisten pas over het nieuwe asfalt rijden. Nog niet over vier rijstroken, maar over drie. Twee stad uitwaarts en één stad inwaarts.

Eerst 95.000 vierkante meter giftige verf van de brug verwijderden

En hoe lang die situatie aanhoudt, durft Marijn Rutten van Rijkswaterstaat niks over te zeggen. Knappe koppen zoeken namelijk nog naar de beste methode om de giftige verf die op de brug zit zo veilig en snel mogelijk van de boog te verwijderen: ''We moeten totaal 95 duizend vierkante meter verf verwijderen. Dat is zo'n kleine 15 voetbalvelden. Als je dat met een verfkrabbertje moet doen, of met een roller weer moet verven, dat vraagt natuurlijk een hele lange doorlooptijd. Dat willen we natuurlijk ook niet dus we kijken naar een manier dat we dat toch kunnen versnellen."

De Waalbrug is na de renovatie overigens niet meer crème-kleurig. Hij krijgt een grijze vefrlaag.