Getty koppelde als 'cupido van het oosten' al honderden senioren

Het aantal mensen dat ze koppelde is niet meer tellen."Honderden", weet Getty Schepers (56). De 'cupido van Oost-Nederland' helpt bij voorkeur senioren aan een nieuwe liefdespartner. "Die staan open voor alles."

Dinsdagmiddag organiseert Getty een 60+ speeddate in Teuge. Door de coronacrisis is hiervoor veel animo: "Ik organiseer de speeddates nu elke week in plaats van om de week. Senioren zijn blij dat ze na de quarantaine eindelijk weer eruit kunnen. Er zijn nu geen clubjes, geen vrijwilligerswerk, niks."

Sinds 16 jaar runt Getty haar datingbureau Dating Oost voor veertigplussers. "Senioren zijn het leukst om te koppelen. Ze zijn enthousiast, geïnteresseerd en niet kritisch op bijvoorbeeld de opleiding van hun partner." Naast speeddates organiseert Getty ook single cafés.

Acht minuten

Tijdens de speeddate krijgen deelnemers acht minuten de tijd om elkaar te leren kennen. Daarna schuift de man door. Speciale coronamaatregelen lijken overbodig: "Ik heb honderden euro's gespendeerd aan spatschermen. Maar ze vinden het gelul, zijn niet zo stressig. Ze schuiven de stoelen opzij en gaan naast het tafeltje praten."

Haar allereerste koppelpoging kan Getty, zelf al 35 jaar getrouwd, zich nog goed herinneren. "Dat was voor een vriendin. Ze was vrijgezel en wilde kinderen. Ik werkte aan de balie van een bank. Daar stond een leuke man die vertelde vrijgezel te zijn. Ik regelde een date. Daarna volgde zo nog een paar mannen. Nu is ze getrouwd en heeft een kind."

Bedankmails

Dit succesverhaal inspireerde Getty van koppelen haar werk te maken. "Waarom dit zo leuk is? Het is de liefde. Vanochtend kreeg ik een bedankmail van een man: hij ging op speeddate en is hartstikke verliefd. Dat is zó leuk om te lezen. Ik krijg dagelijks dit soort berichtjes."

De datingexpert heeft nog tips voor een goede date: "De meeste mensen beginnen met: 'Hoe oud ben je? Heb je kinderen?' Maar dat komt later wel. Stel liever een onverwachte vraag. Dan kom je meer te weten. En nog een speciale tip voor de mannen: luister naar de vrouw. Mannen hebben de neiging om veel te praten tijdens een speeddate. Maar vrouwen willen gehoord worden."

Luister hier naar een reportage over het daten voor senioren.

