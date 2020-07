Dit natuurgebied is gemaakt en betaald door boeren en burgers

Landbouwgrond is kostbaar, maar niet het land wat gebruikt is voor het gebied. "Het is de meest marginale landbouwgrond die je je kunt voorstellen. Het was kletsnat, dus niet zo kostbaar", legt Patrick Jansen uit in het Omroep Gelderland-programma BuitenGewoon. Jansen is bestuurslid van de stichting Mooi Binnenveld.

Tekst gaat verder onder de video:

"We verwachten hier bepaalde planten, die vanzelf moeten komen. Dit soort planten krijg je vanzelf", zegt hij wijsend naar een standaard plant. Het gebied is zo'n 500 meter breed en bijna drie kilometer lang. Langzaam zijn er vogels in het gebied te vinden, net als nieuwe planten.

Geld ingezameld

Normaal zorgt de overheid voor de natuur. Maar dit gebied is door boeren en burgers betaald. De stichting Mooi Binnenveld haalde vier ton op bij bewoners, de boeren legde daar zes ton bij. Samen met Staatsbosbeheer zijn ze eigenaar van dit unieke landschap.

