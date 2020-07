Angst en bezorgdheid over corona nemen af, steun voor maatregelen ook

"In juni gaf 15 procent van de mensen aan bang te zijn door de situatie rondom corona. In maart was dit een stuk hoger: 38 procent'', zegt de GGD. De gezondheidsdienst deed twee keer eerder onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis op het leven van de inwoners in de regio.

''Ook de bezorgdheid neemt af. In juni gaf minder dan de helft aan bezorgd te zijn, in maart was dat ruim driekwart. Mensen die bezorgd zijn, hebben nog steeds zorgen over de gezondheid van zichzelf en naasten, maar nu ook over de komst van een mogelijke tweede coronagolf. Ook zien we dat ruim de helft van de mensen die bezorgd zijn zich zorgen maakt, omdat anderen zich niet aan de anderhalve meter afstand houden.''

Het gemiddelde rapportcijfer dat mensen hun leven geven is in juni een 7,4. Dit is hoger dan in maart en april: 7,1. ''Mensen die alleen wonen scoren het laagst. De meeste mensen die een onvoldoende geven noemen als oorzaak dat ze last hebben van de huidige maatregelen'', concludeert de GGD.

Minder steun voor maatregelen

Een kwart van de deelnemers vindt alle coronamaatregelen overdreven. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de peiling van eind april en ruim 3,5 keer zoveel als in maart.

''Jongere volwassenen vinden de maatregelen vaker overdreven dan 65-plussers. Veel mensen houden zich aan de maatregelen, maar we zien wel dat het lastiger wordt. In juni geeft nog 47 procent van de respondenten aan dat het hen goed lukt om 1,5 meter afstand te houden, terwijl dit in maart en april nog boven de 70 procent lag.''

''Ook lijken mensen minder vaak hun handen te wassen.''