Ooggetuigen schietpartij in Beuningen: 'Doodgeschoten man werd klemgereden'

Bij de schietpartij op de kruising van de Burgemeester Geradtslaan en het Thorbeckeplein kwam maandagochtend een man om het leven. Sommige getuigen dachten eerst dat er sprake was van vuurwerk, maar al snel bleek het om schoten te gaan.

In het wit gekleed

Paul Eggenhuizen zag de man op de grond liggen, toen hij zijn boodschappen had gedaan. Omdat hij kan reanimeren, besloot hij te hulp te schieten. “Maar er was al iemand bij en die zei meteen dat het al te laat was. Het was een groot bloedbad. Ik heb dit nog nooit meegemaakt, echt niet fijn.”

Het slachtoffer was volgens hem in het wit gekleed. Geruchten gaan dat het om een schilder gaat, maar dat kan de politie niet bevestigen. De identiteit van de man is nog niet bekendgemaakt.

Vijf knallen

''Ik lag in bed en hoorde vijf knallen. Ik dacht eigenlijk dat het vuurwerk was, maar toen bleek het dus wat anders te zijn. Ik heb meteen de gordijnen opengemaakt en zag dat er iemand gereanimeerd werd'', vertelt een bewoner van het pand waarnaast de schietpartij plaatsvond. ''Misschien is het een afrekening, maar ik weet het niet.''

''Dit zie je in Amsterdam gebeuren, maar niet hier'', zegt een vrouw. ''Ik had dit niet verwacht, het is hier meestal wel rustig'', vertelt een andere vrouw, die wakker werd van de helikopters boven haar woning. ''Wat is de reden om hier te gaan schieten? Ik vraag mij dat wel af.''

Auto weggesleept

Er wordt nog altijd onderzoek gedaan naar de toedracht, laat een woordvoerder weten. De daders zijn zover bekend nog niet aangehouden. Het gaat om twee lichtgetinte daders, die mogelijk in een crèmewit busje zijn gevlucht.

Bij de plek van de schietpartij staat een zogeheten PD-unit van de politie. De klemgereden auto raakte beschadigd en is weggesleept.

