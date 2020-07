In totaal negentig studenten van de opleidingen MBO Fashion, Ruimtelijke Vormgeving en Interieuradvies mogen hun diploma op deze manier ophalen in de parkeergarage naast het station in Zutphen. Geheel corona-proof, maar wel heel feestelijk, zo is het idee van de school.

Drive-in bioscoop

"We hebben een soort drive-in bioscoop gemaakt", vertelt Joyce van der Stroom van Aventus. "Iedereen rijdt naar boven, waar een rode loper is uitgerold en een podium is gebouwd. Elke student krijgt bij het ontvangen van zijn diploma een persoonlijk woordje, filmpje en een glas champagne. Het glas is voorzien van hun naam en gaat mee naar huis."

Door de covid-maatregelen liep het studiejaar dit jaar behoorlijk anders voor de studenten van Aventus, een mbo-school met meerdere locaties binnen de Stedendriehoek. “We vonden dan ook dat de diploma-uitreiking ondanks alle beperkende maatregelen dubbel feestelijk moest zijn. Studenten moeten met een goed gevoel de school verlaten”, aldus Petjo Molenaar, sector directeur Creatieve Industrie bij Aventus.

Deze leerlingen nemen hun diploma in ontvangst op het dak van een parkeergarage. Foto: Aventus

Belangrijke mijlpaal

NS en de beheerder van de parkeergarage Q-Park maken de bijzondere diploma-uitreiking mogelijk. Leonie Bosselaar, woordvoerder NS: “Aan zo’n mooi en creatief idee werken wij graag mee. We hebben de studenten de afgelopen tijd gemist in onze treinen en op onze stations. Zo’n belangrijke mijlpaal als het halen van je diploma moet groots gevierd worden. Het is fijn dat we zo iets ludieks voor ze kunnen doen.”

In totaal reikt Aventus deze week met allerlei ludieke acties 4000 diploma's uit aan geslaagde studenten van de opleidingen in Zutphen, Apeldoorn en Deventer.