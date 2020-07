Meer klanten Nunspeetse voedselbank

Sinds de uitbraak van het coronavirus afgelopen maart zaten de medewerkers van de Voedselhulp Nunspeet niet stil. Coördinatoren Coby Mulder en Anja Mulder zorgden er samen met hun vrijwilligers voor dat de Voedselhulp open kon blijven.

Hiervoor moesten wel enkele aanpassingen worden gedaan. Anja Mulder: "Normaal gesproken richten wij hier de winkel in en kiezen mensen zelf hun boodschappen uit, maar tijdens de coronacrisis maken we voor al onze klanten boodschappenpakketten."

Ook werden er minder vrijwilligers ingezet, om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden. “We willen zowel onze cliënten als medewerkers beschermen tegen het coronavirus.”

Nog voldoende producten

Op dit moment heeft Voedselhulp Nunspeet nog voldoende producten om uit te delen. “We worden elke week weer verrast met verschillende producten”, vertelt Mulder. Verschillende winkels, kerken en particulieren brachten op eigen initiatief producten naar Voedselhulp.

"De Nunspeetse samenleving stond paraat om ons door de crisis te helpen, daarin voelen we ons absoluut gezegend." Ook als het aantal cliënten na verloop van tijd groeit, ziet Voedselhulp Nunspeet verschillende mogelijkheden om de hoeveelheid voedsel op te schroeven.

De Voedselhulp Nunspeet is er voor mensen die door omstandigheden onvoldoende geld overhouden om zichzelf en hun gezin te voorzien van de dagelijkse benodigdheden. "Op dit moment zien we een toename van het aantal cliënten, maar dit is niet direct corona gerelateerd", vertelt Mulder.

Wel verwacht ze dat het aantal cliënten vanwege de coronacrisis verder zal stijgen. "We merken dat het best een drempel is om je bij ons aan te melden, maar dat hoeft wat ons betreft absoluut niet. We hopen dat mensen de stap durven zetten om ons om hulp te vragen als dat nodig is."