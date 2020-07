Huurders op terrein Hoenderloo Groep in onzekerheid

Het is onduidelijk of bewoners van dienstwoningen op het terrein van de Hoenderloo Groep daar kunnen blijven wonen als dat terrein straks verkocht wordt. Er staan in totaal 29 woningen, waarvan er twaalf verkocht zijn. De overige zijn in bezit van de jeugdinstelling.

Alle woningen hebben de bestemming 'maatschappelijk', wat betekent dat ze qua doelstelling verbonden zijn met de Hoenderloo Groep. Een bewoner van een huis moet zodoende een link hebben met de instelling.

Woningen verhuurd

Pluryn gaat de Hoenderloo Groep verkopen, maar de zorgaanbieder is niet de baas over alle woningen die op het terrein staan. Twaalf zijn er in bezit van partijen die de woningen verhuren. De overige zeventien zijn nog wel in bezit.

Zie ook: Asielzoekerscentrum mogelijk op terrein van Hoenderloo Groep

Nu de Hoenderloo Groep in augustus haar deuren zal sluiten, is het de vraag wat de gemeente met de mensen aan moet die er nog wonen. Zij missen straks die link met de instelling om in de dienstwoning te mogen wonen, want de Hoenderloo Groep bestaat dan niet langer.

Samen zoeken naar oplossing

Apeldoorn laat weten dat er op dit moment geen handhavingsverzoeken liggen tegen bewoners van de woningen. Als die er wel komen, wil de gemeente eerst kijken of er samen naar een legale oplossing kan worden gezocht.

Maar die oplossing hangt ook samen met wat de gemeenteraad besluit over de toekomst van het terrein. Als de raad de bestemming 'maatschappelijk' wijzigt, is er straks meer mogelijk op de locatie en kan Pluryn ook meer geld vangen. De vraag is dan of de dienstwoningen daar onderdeel van zijn.

Zie ook: 'Hoenderloo-kinderen zijn tekortgedaan', geeft minister Hugo de Jonge toe