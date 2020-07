VVD wil actie tegen witwassen van crimineel geld in Ede

"In de afgelopen jaren wordt de provincie en ook onze gemeente in toenemende mate geconfronteerd met harde ondermijnende (drugs)criminaliteit", schrijft Bart Omlo, de fractievoorzitter van de lokale VVD. "Via diverse dekmantels en financiële constructies wordt geld witgewassen."

Branchegerichte aanpak

"Dit witwassen is vaak een essentiële schakel in het ‘bedrijfsproces’ van een crimineel en moeten we proberen tegen te gaan." Hij vraagt de gemeente mee te doen aan een branchegerichte aanpak, waar de Provinciale Staten enthousiast over zijn.

Het idee is dat malafide bedrijven verdwijnen als ze aangesloten zijn bij een branchevereniging of een vergunningsplicht hebben. Nu zijn er nog tal van bedrijven volledig zelfstandig, niemand weet wat er precies gebeurd, er is geen toezicht. Daardoor kunnen ze makkelijker crimineel geld witwassen. Dat moet veranderen vindt VVD Ede.

