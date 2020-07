'Gezellig druk' op corona-kermis in Zevenaar, wel opstootjes en waarschuwingen

''Het gaat heel goed'', laat een woordvoerster weten namens de gemeente. Via een groepsapp houden diverse betrokkenen elkaar en de gemeente op de hoogte van hoe het gaat op het kermisterrein. ''Het is gezellig druk, maar niet te druk. We spreken van een goed verloop.''

Sinds 1 juli mag de kermis weer bezoekers ontvangen en Zevenaar is samen met het Brabantse Moergestel de eerste die daarop inspringt. De kermis was eigenlijk afgelast vanwege de coronacrisis.

Enkele waarschuwingen

Op het terrein zijn looproutes aangegeven en zijn er twee gescheiden in- en uitgangen. De exploitanten zorgen dat voldoende afstand mogelijk is in de wachtrij en in de attractie. Krijgen kinderen vanaf 12 jaar polsbandjes, zodat controleurs snel kunnen zien of mensen niet te dicht op elkaar lopen.

BOA's zien toe op het naleven van de regels. Zij hebben volgens de gemeente enkele waarschuwingen uitgedeeld. ''Eigenlijk moet je spreken van reminders, om mensen op de regels te wijzen. Er zijn geen boetes uitgeschreven.''

Strepen op de grond geven de afstand aan:

Strepen op de grond geven de afstand aan. Foto: Omroep Gelderland

Twee opstootjes

Tot nu toe zijn er twee opstootjes geweest, bevestigt de gemeente. ''Het gaat hierbij om jongeren, die onderling ruzie hebben gekregen. Dat heeft niets met de coronamaatregelen te maken.''

De opstootjes waren snel gesust.

