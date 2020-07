Pastoor Jansen verlaat de Gabriëlparochie

Pastoor Jurgen Jansen verlaat aan het einde van dit jaar de Gabriëlparochie in Didam. Na ruim zeven jaar vertrekt de voorganger uit de Achterhoek voor een uitdaging bij de samenwerkende Rooms-Katholieke parochies in Twente Zuid.

"De afgelopen jaren waren voor mij zeven goede jaren”, zegt Jansen, die vanaf de zomer van 2013 als pastoor actief was voor de parochie, in reactie op zijn aanstaande afscheid. “Ik hoop dat het mij gegeven is dit voort te mogen zetten in mijn nieuwe parochie.”

Tijdens zijn periode bij de Gabriëlparochie maakte Jansen onder meer het proces richting het sluiten van een zestal kerkgebouwen mee.

Vanaf 1 december krijgt hij van het aartsbisdom Utrecht een nieuwe pastorale opdracht in de samenwerkende parochies in Twente Zuid. De 53-jarige Marc Oortman, die in 2009 werd gewijd en afkomstig is uit Haaksbergen, volgt Jansen op bij de Gabriëlparochie.

Opvolger leidde advocatenkantoor

Voor zijn ‘roeping tot priesterschap’ gaf Oortman leiding aan een advocatenkantoor. “Liturgie blijft voor mij als priester belangrijk, maar door die liturgie wil ik ook proberen een pastoor te zijn die benaderbaar is”, laat Oortman weten over zijn benoeming bij de Gabriëlparochie.

“Daarnaast wil ik proberen parochianen duidelijk te maken dat zij ook ledematen zijn van het lichaam dat de kerk is. Ook zij hebben een taak en zullen dat zelf moet doen. Geloofsoverdracht is bijvoorbeeld belangrijk. Als ouders niet met kinderen over hun geloof praten dan gaat het niet lukken.”