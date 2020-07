Nijmeegse corporaties vrezen voor bouw van 3.000 nieuwe woningen

Esther Lamers is tevens bestuurder van de Nijmeegse woningcorporatie Woonwaarts. Volgens haar zijn de opgaven voor de corporaties en het geld dat ze daarvoor hebben flink uit balans. Per 1 juli lieten de woningcorporaties Nijmegen weten hoeveel zij kunnen bijdragen aan het aantal nieuwe gewenste woningen. Ieder jaar is er een gat tussen de wensen en mogelijkheden. Maar dit jaar zal dit gat volgens haar nog groter zijn.

'Huurders en woningzoekenden de dupe'

Dat komt volgens haar doordat er aan de ene kant steeds meer politieke wensen zijn zoals het bevriezen van de huren en een stop op verkoop van corporatiewoningen, terwijl aan de aan de andere kant de kosten maar blijven stijgen. “We moeten steeds scherper keuzes maken, waar onze huurders en de woningzoekenden de dupe van worden”, zegt Lamers. Als er niet meer geld bijkomt, zo vreest ze, dan komt geplande nieuwbouw die hard nodig is misschien in gevaar.

De vijf corporaties in Nijmegen hebben samen voor meer dan 150 miljoen euro begroot voor het bouwen, onderhouden, betaalbaar houden en verduurzamen van sociale huurwoningen in Nijmegen. De komende jaren liggen er plannen om 3.000 nieuwe woningen te bouwen, onder meer in Waalfront, Waalsprong en Winkelsteeg. Een groei van 10 procent.

30 miljard euro tekort

De ministeries van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Financiën gaven samen met Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, opdracht tot een onderzoek naar de opgaven en het geld van corporaties. De conclusie is glashelder. Zelfs als alle Nederlandse corporaties financieel tot het uiterste gaan, komen ze samen tot 2035 zo’n 30 miljard euro tekort om te doen wat hard nodig is. Er worden 125.000 sociale huurwoningen te weinig bijgebouwd. En 50.000 huizen kunnen nog niet worden verduurzaamd.

Ook over de oorzaken is het rapport helder. De kosten stijgen harder dan de inkomsten, en regels en wetten beperken corporaties flink in het uitvoeren van hun taken. Woningonderhoud en nieuwbouw worden steeds duurder en er ligt een grote verduurzamingsopgave. Daarnaast is de belastingdruk afgelopen jaren steeds groter geworden. Alleen al de verhuurderheffing heeft de sociale sector 10 miljard euro gekost heeft. De problemen zijn structureel en de tekorten lopen op als er niets gebeurt.

'Sociale huursector afgebroken'

“Het probleem is groot en het volgende kabinet moet knopen doorhakken. Dat begint bij het opstellen van het regeerakkoord”, zegt Lamers. De woningcorporaties hebben vorige week in een gezamenlijk bod aan de gemeente Nijmegen laten weten hoeveel zij kunnen bijdragen aan de woningopgave voor de komende jaren.

Lamers is benieuwd naar de reactie: “De afgelopen jaren is de sociale huursector langzaam maar zeker afgebroken. Het is hoog tijd dat er weer wordt opgebouwd. Ook de Nijmeegse corporaties vragen de politiek om kleur te bekennen, zowel landelijk als lokaal. Hoe belangrijk is goed wonen voor iedereen?”