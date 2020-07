Politieke partij wil besluit over buitengebied uitstellen

Hoe komt het buitengebied er straks uit te zien? In Wageningen komen ze daar niet uit. Er ligt een visie voor het buitengebied op de politieke tafel, maar die is volgens de lokale Stadspartij niet voldoende met burgers uitgewerkt. Dus moet besluitvorming minimaal een half jaar uitgesteld worden, stelt de partij.

In de visie op het buitengebied is onder meer beschreven waar zonneparken en windmolens mogen komen. En daar is nogal wat discussie over. Zo spraken boeren spraken zich er al negatief over uit omdat ze bang zijn dat vruchtbare landbouwgrond weggekaapt wordt door energiebedrijven.

'Bewoners voelen zich niet gehoord'

Vanwege de coronacrisis hebben boeren en andere Wageningers niet voldoende inspraak gehad. “Er viel een gebiedsconferentie uit en kon er alleen nog maar online commentaar gegeven worden,” vertelt Wilko Karel van de Stadspartij.

Hij vindt het onacceptabel om er dan toch over te stemmen. "Bewoners voelen zich niet gehoord en wanneer de raad dan toch die visie vaststelt, getuigt dat niet van respect voor de inwoners."

Uitstel en nieuwe bijeenkomsten

De Stadspartij gaat de gemeenteraad 13 juli om uitstel van stemming over de visie voor het buitengebied vragen. "Zodra de pandemie het toelaat moeten er nieuwe bijeenkomsten komen en moet breed gepeild worden hoe de Wageningse bevolking denkt over de voorgestelde ingrijpende maatregelen in het mooie buitengebied van Wageningen."

