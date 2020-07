Nostalgisch brood brengt broers na 60 jaar weer samen

De 76-jarige Dick van Asperen heeft na zestig jaar zijn broer Hans weer in de armen kunnen sluiten. Ze hadden elkaar niet meer gezien sinds Dick op zijn vijftiende van huis was weggelopen. Hans was toen een jaar of zes en is nu 66.

Een uitzending van Fa. Milie BV over bakkerij Hilvers in Arnhem bracht het hele verhaal aan het rollen. Die wierp Dick van Asperen terug naar zijn jeugd in de jaren 50. Het was de tijd dat hij als oudste zoon van een arm en ongelukkig gezin in het weekend op pad werd gestuurd om bij Hilvers challe brood te kopen.

Nog één keer speciaal voor Dick gebakken

Dick had na het zien van de uitzending Hilvers gebeld met de vraag of ze het recept van dat gevlochten wittebrood met maanzaad nog hadden. Als verrassing kreeg hij bericht van André Hilvers, de kleinzoon van de bakker waar Dick in zijn jeugd het brood haalde. André had de bereidingswijze in het receptenboekje van zijn opa opgezocht en het brood speciaal voor Dick nog eens gebakken.

Zie ook: Arnhemse bakker bakt nog één keer nostalgisch brood, speciaal voor Dick (76)

Het verhaal op de site van Omroep Gelderland bleek de opmaat naar een weerzien van twee broers die elkaar zestig jaar niet hadden gezien.

Een buurman van Hans las het artikel en ging ermee naar Hans die nog altijd in Arnhem woont, want het ging over een Van Asperen. Was dat misschien familie? Hans las het en had al snel in de gaten dat het zijn broer wel moest zijn. Hun levens liepen synchroon.

Niet uitgepraat

Na wat telefoontjes was het zondag zover: de ontmoeting bij Dick thuis in Druten. Dick van Asperen: “Het was een superdag. Toen hij binnenkwam zag ik het meteen. Dat is Hans. We raakten niet uitgepraat. Na zestig jaar hadden we elkaar zo veel te vertellen.”

Ook Hans bleek rond zijn vijftiende weg te zijn gelopen van huis, net als Dick. Want in het huis vlogen volgens Dick elke dag wel de borden door het huis.

Ik noemde hem meteen weer broertje en hij mij broer. Dick van Asperen

Dat ze elkaar nu weer hebben gevonden, is voor de broers een grote opluchting. “Ik zei net tegen mijn vrouw, ik ben eigenlijk voor het eerst weer gelukkig. Ik was zestig jaar het hele ouderlijk gezin kwijt. Natuurlijk, dat heb ik zelf gedaan. Ik ben weggelopen, maar het blijft je toch het hele leven bij.”

En dan blijkt dat een familieband nooit verloren gaat: “Ik noemde hem meteen weer broertje en hij mij broer. Vandaag was een van de mooiste dagen uit mijn leven.”

En dat challe brood? Hebben ze dat nog, net als vroeger, samen gegeten? Dick: “Ik had een brood van Hilvers voor hem bewaard in de vriezer. Hij zou het meenemen en ik zei nog: niet vergeten. Maar uiteindelijk zijn we het toch vergeten. Dat brood komt de volgende keer wel. Dat was niet het belangrijkste. Dat was de ontmoeting.”

Kijk hier de uitzending terug waarmee onbedoeld de eerste stap tot hereniging werd gezet: