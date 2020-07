Wat vind jij: Mis jij het zoenen bij een begroeting?

Een zoen op de wang bij vrienden of drie zoenen als begroeting, door corona is dat niet meer zo vanzelfsprekend. Vandaag is het Wereld Kusdag en vragen wij ons af, mis jij het?

Het maken van fysiek contact is in deze tijden van corona niet gewenst en dat heeft tot gevolg dat we elkaar veel minder kussen. Dan hebben we het niet over de liefdeskus, want die mag nog wel, maar over het kussen als begroeting.

Ook een hand of een high five is uit den boze, dus steken er allerlei alternatieve begroetingen te kop op. Een lichte buiging, een elleboog, met de voeten tegen elkaar, je ziet veel voorbij komen.

Mis jij het kussen als begroeting? Reageer hieronder.

