WSDV-er Schwarzman schrijft geschiedenis in wereldsimultaan dammen

Schwarzman, die op de loonlijst van de Wageningse ereklasser WSDV staat, wilde minimaal een score van 70% bereiken maar kwam door de sterke tegenstand niet verder dan 67,5%. Hij won in vijf uur tijd 20 partijen, verloor er 6 en speelde 14 keer remise. Vooral de Nederlandse jeugd maakte het hem erg lastig. Zo trakteerden zowel Roland Kreeft als Matheo Boxum hem op een nederlaag.

Schwarzman toonde zich na afloop teleurgesteld over het resultaat. Wel was hij erg tevreden over zijn aanpak: agressief spel en omsingelen. Bovendien kwam hij in geen enkele partij in tijdnood.

De organisatie was in handen van de Barneveldse WSDV’er Matthias de Kruijf. Hij had de deelnemers van jong tot oud uit veertien landen geselecteerd, van Brazilië tot China en Letland tot Mongolië. Het speeltempo was 80 minuten + 1 minuut per zet. De kloksimultaan was te volgen op het digitale damplatform lidraughts en als bijzonderheid via youtube voorzien van commentaar. Dit werd door topspeler Wouter Sipma en de Poolse wereldkampioen Natalia Sadowska in het Engels en door WSDV’ers Jan Groenendijk en Ester van Muijen deskundig in het Nederlands verzorgd.