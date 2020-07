Boeren bezetten terrein rond distributiecentrum Aldi in Groenlo

Bekijk hier de video. De tekst gaat eronder verder:

Boeren zijn woedend

De boeren waren naar eigen zeggen met zo'n ruim honderd trekkers en driehonderd mensen naar Groenlo gekomen. Met de actie wilden ze afdwingen dat supermarktketens ook hun aandeel leveren in het stikstofbeleid en dat ze een eerlijke prijs voor hun producten betalen. De boeren zeggen dat hun inkomsten steeds verder onder druk komen te staan en dat ze daarom van supermarkten meer solidariteit eisen.

Ook de overheid kreeg ervan langs bij het protest. ''We worden genaaid door de overheid. We doen zelf goede voorstellen, maar die worden afgeschoten. Dat is heel frustrerend'', zegt een van de voormannen van Farmers Defence Force, de organisatie achter het protest in Groenlo. ''We zijn woedend'', riep een melkveehouder uit Zelhem. ''Onze dieren gaan dood door de eiwitregel van de minister. Wij doen daar niet aan mee.''

Weinig tot geen afstand

De actievoerders hadden zelfs een band opgetrommeld om het protest muzikaal te omlijsten. Te zien was dat de anderhalve meter afstand nauwelijks werd nageleefd.

De politie zegt dat de actie rustig is verlopen.

De hoofdingang van het centrum is geblokkeerd:

Boeren bezetten terrein rond distributiecentrum van Aldi. Foto: Roland Heitink

Acties in het hele land

Eerder dit weekend werden soortgelijke acties gehouden bij andere distributiecentra in Nederland. Zo blokkeerden boeren in Zaandam een locatie van Albert Heijn. Hetzelfde gebeurde in Veghel bij een adres van Jumbo.

Vrijdagmiddag blokkeerden tientallen boeren de snelweg A1 tussen Apeldoorn en Hengelo als protest tegen het plan van minister Schouten om eiwit in veevoer aan banden te leggen. Het verkeer stond daardoor uren vast.

