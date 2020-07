'NVWA deed weinig met signalen over situatie in slachthuizen'

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft tijdens de coronacrisis onverschillig en nalatig gereageerd op waarschuwingen dat de situatie in slachthuizen niet veilig was. Ook werden werknemers onvoldoende beschermd. Dit blijkt uit interne mails en stukken die Nieuwsuur in handen heeft van twee dierenartsen die voor de NVWA werk(t)en.

Op zondag 24 mei kwam het nieuws naar buiten dat bij een slachterij van Vion in Groenlo 147 van de 657 medewerkers besmet waren geraakt met het coronavirus. Daarop werd het slachthuis gesloten. Bij de locatie in Apeldoorn bleek het bedrijf zich enkele dagen later niet aan de regels te houden. Bij het terrein waren 17 busjes aangekomen met arbeidsmigranten die onderling niet voldoende afstand hielden.

Al vroeg gewaarschuwd

Al vanaf het begin van de coronacrisis werd er door eigen mensen van de NVWA gewaarschuwd voor de situatie in de slachterijen, schrijft Nieuwsuur. Maar de dierenartsen Martien Scheepers en Jerome Stokkermans, die in de slachterijen moeten toezien op dierenwelzijn en voedselveiligheid, voelen zich onvoldoende gehoord en "in de steek gelaten" door de leiding van de NVWA.

Begin mei zegt de helft van de dierenartsen in een interne enquête dat ze regelmatig niet binnen de anderhalve meter kunnen werken. Twee derde stelt dat afstand houden in de vleessector onmogelijk is. Mails naar leidinggevenden over coronabesmettingen in slachthuizen, het niet naleven van voorschriften en het gebrek aan beschermingsmiddelen blijven onbeantwoord.

Toch antwoordt minister Carola Schouten van Landbouw op Kamervragen: "uit navraag bij de NVWA bleek niet dat de RIVM-richtlijnen op grote schaal niet worden nageleefd".

Voor Stokkermans is de maat vol. Hij voelt zich in de steek gelaten en wil niet meer voor de NVWA werken.

Richtlijnen niet handhaafbaar

In zeker vijf slachterijen en vleesverwerkende bedrijven in Nederland, waaronder in Groenlo, zijn er corona-uitbraken geweest. Het is Scheepers en Stokkermans vanaf het begin al duidelijk dat de RIVM-richtlijnen "in het geheel niet handhaafbaar" zijn.

De NVWA zegt tegen Nieuwsuur dat het waar nodig extra maatregelen genomen heeft. Ook zegt de instantie meerdere malen bedrijven te hebben gewezen op hun verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige werkomgeving.

Zie ook: