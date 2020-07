Wandelvrienden hebben Corona overwonnen

Na lange tijd waren ze weer samen om, op gepaste afstand, elkaar weer te zien en een wandeling te maken. Tot de uitbraak van het Corona-virus liepen deze wandelvrienden elke maand een ander klompenpad en dat waren altijd topdagen. “Het mooiste van het weerzien was, dat wandelvriend Anne van Marle en zijn vrouw Klazien, erbij konden zijn. Anne heeft een zeer zwaar Corona-ziekbed achter de rug, maakt het nu gelukkig goed en is volop aan het revalideren.” Naast Anne, zijn bijna alle leden van de club, in meer of mindere mate ziek geweest door het Corona-virus. “Nu is het tijd om weer vooruit te kijken en dat deden we met een gezellige samenzijn, na een wandeling, op het prachtige erf van Rik en Jan van de Beek. Anne vertelde daar, aan de hand van foto’s, zijn verhaal over de heftige periode van zijn ziekenhuisopname, de IC-periode in Amsterdam en Zwolle, zijn revalidatie in IJsselheem en zijn emotionele thuiskomst, met een hartverwarmend ontvangst door de buren aan de Duisterestraat. Iedereen was heel blij elkaar weer gezond en wel te zien.” Eind juli staat de eerste klompenpadwandeling op het programma. Op de foto ziet u de wandelvrienden met in het midden Anne en Klazien van Marle.

Tekst: Daan Westhof / Foto: fam. Peppelenbos