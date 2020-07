22 bestuurders op de bon voor negeren rood kruis bij Valburg

Een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen kreeg zondagochtend pech bij de verbindingsweg van de A15 met de A50. Aangezien de vrachtwagen gevaarlijke stoffen vervoerde moest de weg worden afgesloten.

"We hadden een botsabsorber besteld, vertelt Wendy de Klerk van Rijkswaterstaat. "Maar voor dat die er is zijn er twintig minuten voorbij." Het matrixbord boven de afgesloten rijstrook gaf een rood kruis aan, maar de weginspecteur heeft in dat kleine half uur toch meer dan twintig nummerborden genoteerd die het kruis negeerden.

Niet voor niks

Rijkswaterstaat twittert over het incident met de hashtag #nietvoornix. Volgens De Klerk is zo'n rood kruis ook echt niet voor niks. "Het is voor de veiligheid van de chauffeur en van de omgeving en het is echt niet de bedoeling het te negeren. 22 bekeuringen voor een zondagochtend op die plek is best veel."

