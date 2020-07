Unieke eerste beelden van wolf en aaseters bij gedood hert

Voor het eerst is het onderzoekers gelukt om unieke beelden te maken van een wolvenprooi. Op de Veluwe is per toeval een vers kadaver ontdekt van een hert. Uit DNA-onderzoek bleek dat het dier was gedood door een wolf. Er is een wildcamera bijgeplaatst en dat leidde tot deze unieke beelden.

Op de beelden is te zien hoe verschillende aaseters, zoals vogels en wilde zwijnen, zich tegoed doen aan het hert. Maar ook is te zien dat de wolf verschillende keren terugkeert om van het kadaver te vreten.

Volgens onderzoekster Elke Wenting van de Wageningen Universiteit, die de wildcamera heeft geplaatst, kun je hier conclusies uit trekken.

"Duidelijk is dat de wolf een aasleverancier is voor de overige dieren. Hij is zelf vooral geïnteresseerd in het borst-gedeelte van het hert. Maar de verteringsorganen laat hij links liggen. Maar die haalt hij wel uit het lichaam van het kadaver en dus kunnen andere aaseters daar weer van profiteren."

Unieke beelden

Volgens Wenting gaat het om unieke beelden. "In dit geval gaat het om een kadaver wat we per toeval hebben gevonden in de natuur. Daar hebben we een camera bij geplaatst.'

Al eerder werd er een camera geplaatst bij een kadaver, maar daarbij ging het om een hert dat was aangereden en vervolgens in de natuur werd geplaatst. "Dit gaat echt daadwerkelijk om een wolvenprooi", legt de onderzoekster uit.

Predatoren

Wolven zijn predatoren die gemiddeld om de paar dagen een wild hoefdier doden, per roedel zo’n 200 hoefdieren per jaar. Aaseters profiteren van de prooiresten die een wolf achterlaat.

Toch worden wolvenprooien, of de restanten daarvan, maar zelden gevonden, laat staan door wildcamera’s gevolgd. Op de Veluwe is dat nu dus voor het eerst in de Nederlandse natuur gelukt.

Wenting doet promotie-onderzoek naar de rol van dode dieren in de natuur.

