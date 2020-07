Relschoppers in tuin studentenhuis: 'Drie zijn voor onze neus gearresteerd'

"Het was zo'n zaterdagmiddag waarop je denkt dat er niet veel spectaculairs gaat gebeuren." Philippe Schambergen zat met vrienden aan een verlaat ontbijt in een studentenhuis aan de Generaal Foulkesweg toen ze ineens heel veel ME-busjes zagen rijden op weg naar het 5 Mei Plein.

"Wageningen is een vrij rustige stad en zoveel hadden we nog nooit gezien", vertelt hij. "Op een gegeven moment riep iemand: er rennen mensen door de tuin!"

Bekijk hier de beelden (tekst gaat verder onder de video):

"Ik schrok wel", vertelt Tessel de Vries die in het huis op de Generaal Foulkesweg woont. "Je weet niet wat er aan de hand is en er kwam acht of tien man door de tuin rennen. We hebben snel het raam dichtgedaan."

Zie ook: Voetbalsupporters demonstreren onaangekondigd in Wageningen

De mannen die langs het keukenraam renden, probeerden de ME te ontvluchten via de naastgelegen begraafplaats. "Het is een vrij grote tuin met een grote afgrond richting het kerkhof", vertelt Philippe, die het hele gebeuren ook filmde. "Een paar zijn er afgesprongen, maar drie zagen het niet zitten en die zijn voor onze neus gearresteerd."

Giechelende arrestanten

Tessel, Philippe en hun vrienden maakten zaterdag mee hoe de gemeente Wageningen werd overvallen door een onaangekondigde demonstratie, waarbij de ME snel en in groten getale werd opgetrommeld.

De politie spreekt van hooligans uit het hele land. "Ze waren allemaal in het zwart gekleed, met petjes", vertelt Tessel. "Volgens mij wilden ze gewoon een relletje schoppen. Toen ze geboeid bij ons in de tuin lagen voordat de politie ze ging ondervragen, zag ik ze ook nog samen giechelen."

Zonde van de plantjes

Philippe beschrijft dat er ook hippie-achtige types bij de andere arrestanten zaten. "Die heb ik ook geboeid afgevoerd zien worden richting de bus. Nou ja, geboeid. Op een gegeven mensen waren de boeien op en gebruikten ze tiewraps."

Tessel beschrijft de middag achteraf als "spectaculair, maar ook wel spannend". Verder vindt ze het vooral zonde van de planten in de tuin. "De lupines zijn helemaal vertrapt en van de prikneus is ook weinig over."