51 relschoppers opgepakt na confrontatie met ME in Wageningen

Alle verdachten hebben de nacht in de cel doorgebracht. Ze worden zondag verder verhoord.

Volgens de politie hadden zo'n 200 actievoerders zich verzameld op het 5 Mei Plein. Een deel van de groep weigerde te luisteren toen hen werd gesommeerd te vertrekken. Ook werden agenten bekogeld met verschillende voorwerpen.

De Mobiele Eenheid pakte daarop de relschoppers - veelal voetbalhooligans - op in het centrum van de stad. Ook cirkelde een helikopter boven Wageningen om agenten op de grond te assisteren.

Niet aangekondigd

De politie heeft nog niet helemaal in beeld uit wat voor mensen de groep bestaat. "Voor ons was het wel helder dat er vooral hooligans tussen zaten,"aldus een woordvoerder. "Ze komen uit het hele land. Niet vanuit een bepaald gebied of bepaalde club."

De gemeente Wageningen gaf aan overvallen te zijn door de demonstratie. ''Die was niet aangekondigd en zonder vergunning'', benadrukte burgemeester Geert van Rumund. ''Helaas zijn er heel veel mensen geschrokken."

Op de dag zelf had de politie wel aanwijzingen dat er iets speelde. "Dat was meer dan alleen spandoeken omhooghouden", zegt de politie, die snel opschaalde. "De ME is opgetreden met de boodschap: 'Mensen ga naar huis'. Als je dan niet gaat, dan houden we je aan."

Op video's en foto's op sociale media was te zien hoe zelfs aanhoudingen werden verricht in tuinen van mensen: