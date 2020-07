VVD Ede wil dat b en w zich aansluit bij pilot branchegerichte aanpak dekmantels

Woensdag 1 juli heeft de provinciale staten van Gelderland ingestemd met de motie over het starten van een pilot branchegerichte aanpak dekmantels. De pilot heeft als doel om te komen tot een aanpak waarmee het witwassen van crimineel geld via dekmantels wordt tegen gegaan.

Fractievoorzitter Bart Omlo van de Edese VVD fractie heeft naar aanleiding van de aanname van deze motie raadsvragen gesteld aan het Edese college van burgemeester en wethouders. Omlo stelt in een toelichting op zijn vragen: "In de afgelopen jaren wordt de provincie en ook onze gemeente in toenemende mate geconfronteerd met harde ondermijnende (drugs)criminaliteit. Via diverse dekmantels en financiële (schijn)constructies wordt geld witgewassen

Dit witwassen is vaak een essentiële schakel in het ‘bedrijfsproces’ van een crimineel en moeten we proberen tegen te gaan".

Voorbeelden

Bart Omlo kent enkele voorbeelden onder meer uit Tilburg en Heerlen die al goede resultaten laten zien: ""Het blijkt dat lokale vergunningsplicht voor risico-branches in combinatie met een BIBOB-toetsing, én brancheafspraken effectief is om zeer snel (vermoedelijke) witwaspraktijken te beëindigen". Inmiddels is er een oproep gedaan aan gemeenten om mee te doen aan deze pilot. De Edese VVD fractie zou graag zien dat Ede zich ook hiervoor aanmeld.

Vragen

Bart Omlo wil van het Edese college van burgemeester en wethouders weten of het college het met de VVD eens is dat drugsproblematiek en ondermijning ook in de gemeente Ede een steeds groter probleem wordt.

Ook wil de Edese partij weten of het College de opvatting van de VVD deelt dat er alles aan gedaan moet worden om dit tegen te gaan en gezamenlijk optrekken met de provincie en andere gemeenten hierbij kan helpen? Ook wil Omlo weten of het Edese college op de hoogte is van de pilot en of burgemeester en wethouders zich hier proactief voor willen aanmelden. Het college moet binnen 30 dagen de gestelde vragen beantwoorden.