Gevangenisstraf geëist voor bedreiging met boormachine

De rechter doet 15 juli een uitspraak in een zaak tegen Dennis G (35) die anderhalf jaar geleden een 80-jarige man uit Veenendaal met een draaiende boor met de dood zou hebben bedreigd.Verdachte was niet aanwezig bij de rechtszitting. Dennis G zit al drie maanden in een gesloten inrichting en voelde zich niet in staat om zich te verantwoorden voor de rechter.

December 2018

Het slachtoffer dhr. J. woonde samen met zijn vrouw op 16 december 2018 pas kort in hun nieuwe appartement boven een snackbar aan de Dr. Colijnstraat, als er 's nachts een tak door een ruit wordt gegooid. Het echtpaar J. wordt er niet wakker van, maar een buurvrouw ziet hoe een donkere schim op het dakterras de ruit en een lantaarn vernield. De schim verlaat het gebouw en de buurvrouw volgt hem. Zij ziet hem bij een pand iets verderop binnen gaan. Een van de bewoonsters van dit gebouw weet te vertellen dat de schim Dennis G is.

Een dag later, als meneer J. rustig in de woonkamer zit hoort hij glasgerinkel en verdachte staat in de kamer. Het slachtoffer staat op en roept naar zijn vrouw gelijkertijd doet hij een stap achteruit waardoor hij struikelt en ten val komt. Verdachte komt bij hem en roept terwijl hij een draaiende boor voor het gezicht van meneer j. houdt: "Ik maak je kapot. Ik maak je dood. Waar is je vrouw?" Ondertussen weet de vrouw van meneer J. de snackbarhouder te alarmeren en die gaat gelijk de woning in. Daar treft hij Dennis G. die hij wel kent, met een ijzeren buis, een schroevendraaier en een waterpomptang in zijn handen. Verdachte zou hebben geroepen: "Ik vermoord jullie".

De eigenaar van de snackbar weet Dennis G. te kalmeren en neemt hem mee naar buiten. Even later kan de politie hem aanhouden in zijn woning. Ook treft de politie de spullen die hij eerder die avond in zijn handen had, maar ook messen en een hamer waarmee vermoedelijk het raam van meneer J. is ingeslagen. De boormachine wordt echter niet gevonden. Op het politiebureau maakt hij een telefoon kapot en richt hij vernielingen aan in zijn cel.

Advocaat

De advocaat van Dennis G. liet tijdens de rechtszitting weten dat ten tijde van dit incident zijn cliënt in een psychose verkeerde en dat Dennis G. geestelijk niet in orde is. Ook liet hij weten: "Hij heeft moeite voor zichzelf duidelijk te krijgen wat werkelijkheid en fantasie is".

Verdachte weigert mee te werken aan psychisch onderzoek en wil ook zijn medisch dossier niet door de deskundigen laten inzien. De advocaat liet ook weten dat Dennis G. hoopt binnen 3 maanden weer thuis te gaan wonen, maar of dat klopt weet hij niet.

Strafeis

De rechter heeft twee weken nodig om een uitspraak te doen in deze zaak over de sterk verwarde verdachte.

De officier van justitie stelt dat zij niet anders kan dan de verwarde Dennis G. als toerekeningsvatbaar te beschouwen, ook al zijn er aanwijzingen dat hij een stoornis en verslavingsproblemen heeft. Ook bleek tijdens de zitting dat Dennis G. 2 jaar geleden is veroordeeld tot een taakstraf, omdat hij iemand heeft belaagd en bedreigd. De officier sprak de eis uit: een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden, met een proeftijd van drie jaar. Ook eist zij een schadevergoeding van 250 euro voor de eigenaar van de snackbar, als vergoeding voor zijn eigen risico vanwege de vernielde ruiten. Ook is er een schadevergoeding van 500 euro geëist voor het slachtoffer. Meneer J. slaapt door de bedreiging erg slecht en durft amper over straat.

Advocaat Bokhorst vindt eigenlijk dat zijn cliënt ontoerekeningsvatbaar is en van rechtsvervolging ontslagen moet worden. Als de rechtbank dat niet doet, is een taakstraf volgens hem meer op zijn plaats.