Tientallen demonstranten opgepakt na confrontatie met ME in Wageningen

De opgepakte betogers, die demonstreerden op het 5 Mei Plein, weigerden te luisteren naar de politie toen hen werd gevraagd te vertrekken. Ook werden agenten bekogeld met verschillende voorwerpen. De ME pakte daarop de betogers op in het centrum van de stad.

Een woordvoerster van de politie zegt dat het ging om een groep van zo'n 200 demonstranten. ''We hadden informatie dat er veel voetbalhooligans tussen zaten die de openbare orde wilden verstoren. We hebben hen gevorderd om te vertrekken'', zegt zij. ''Hoeveel aanhoudingen er precies zijn verricht, is nog niet duidelijk. Het zijn er in ieder geval tientallen.''

De ME was massaal aanwezig in Wageningen. Ook een helikopter vloog boven de stad om agenten op de grond te assisteren.

Wageningen overvallen door demonstranten

De gemeente Wageningen is overvallen door de demonstratie. Dat zegt burgemeester Geert van Rumund in een reactie op het protest. ''Die was niet aangekondigd en zonder vergunning.''

''Helaas zijn er heel veel mensen geschrokken'', zegt Van Rumund, die de politie dankt voor de inzet. ''Door goed optreden is de situatie onder controle.''

Noodbevel in Utrecht

Eerder op de dag vaardigde waarnemend burgemeester Den Oudsten van Utrecht een noodbevel uit voor het centrum van de stad uit vrees voor rellen. Hij had aanwijzingen dat grote groepen relschoppers naar de stad zouden komen, waaronder voetbalsupporters.

Het protest tegen de coronamaatregelen in Utrecht was eerder verboden. De organisator van het protest, de actiegroep 'Nederland in Opstand', zei echter alsnog te gaan demonstreren. In de Domstad zijn zo'n 15 aanhoudingen verricht.

