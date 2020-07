Arnhemse burgemeester Marcouch bestrijdt racisme in het voetbal

"Dit is een té belangrijk onderwerp. Ik wil daar graag een steentje aan bijdragen", reageert Marcouch op de vraag waarom hij in de commissie heeft plaatsgenomen. "Discriminatie en racisme bij het voetbal en eigenlijk waar dan ook in onze samenleving is onacceptabel. Het past niet bij de beschaving die wij zijn en het past ook niet bij de sport."

Gullit en Tan

De commissie is genoemd naar de eerste Surinaamse speler in het Nederlandse elftal, de vorig jaar overleden Humphrey Mijnals. Tv-persoonlijkheid Humberto Tan is voorzitter. Hij besloot samen met oud-voetballer Ruud Gullit in te gaan op het verzoek vanuit Zeist omdat hij ‘niet langer aan de zijlijn’ wil staan.

Behalve Marcouch, Tan en Gullit zitten ook ex-international Daphne Koster, Jacinta Lieuwes (voorzitter amateurclub ODIN’59) en hoogleraar sport en recht Marjan Olfers in de commissie.

Opkomen voor elkaar

Het initiatief komt voort uit het aanvalsplan tegen racisme dat in februari door de overheid en KNVB werd gepresenteerd. Directe aanleiding daarvoor was het incident bij FC Den Bosch vorig jaar waar Excelsior-speler Mendes Moreira door het publiek racistisch werd bejegend. Het aanvalsplan draait er om racisme te voorkomen met extra camera’s in stadions, bewustwording bevorderen maar ook uit zwaarder straffen.

"Mijn droom is dat we voor elkaar opkomen", zegt Marcouch die discriminatie niet alleen ziet als iets van witte mensen als dader en mensen met een kleur als slachtoffer. "Ook als je een bepaalde geaardheid hebt kun je racisme ervaren. Of als je een bepaald uiterlijk hebt. Welke kleur het ook aanneemt: racisme en discriminatie mag niet, kan niet en we moeten er elke keer weer tegen opstaan."

